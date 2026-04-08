Fidae inauguró nueva edición con acrobacias, la presencia de Kast y un saludo desde el espacio

La Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) abrió este martes una nueva edición en la Base Aérea Pudahuel, en Santiago, donde reafirmó su condición de principal vitrina aeroespacial, de defensa y seguridad de América Latina. El encuentro, que estará abierto hasta este sábado, volvió a reunir a gobiernos, Fuerzas Armadas, empresas y centros de investigación en una jornada inaugural marcada por señales políticas, despliegue tecnológico y gestos simbólicos que buscaron proyectar a Chile en el escenario global.

A eso de las 11:25 de la mañana hizo su arribo el Presidente José Antonio Kast acompañado de su esposa, María Pía Adriasola. En la losa de la base aérea, el Mandatario recibió los honores protocolares de la Fuerza Aérea de Chile, en una ceremonia que congregó al alto mando institucional, autoridades civiles y delegaciones extranjeras. Junto a él estuvieron el ministro de Defensa, Fernando Barros; el comandante en jefe de la FACh, general del aire Hugo Rodríguez González, y el director de la Fidae, coronel Carlos Salazar.

Presidente Kast y la Primera Dama llegando a la FIDAE 2026.

En su discurso, el jefe de Estado enfatizó el rol estratégico de la feria y su impacto en el posicionamiento internacional de Chile. “Fidae expresa la capacidad de nuestro país de organizar, de convocar, de innovar y de proyectarse con seriedad en un ámbito estratégico para el presente y el futuro de las naciones”, señaló, y además subrayó que el desarrollo alcanzado por Chile en esta materia responde a una decisión “visionaria” de fortalecer sus capacidades tecnológicas y de seguridad.

Kast también puso acento en la dimensión económica y social del evento, destacando que el sector aeronáutico y sus industrias asociadas generan empleo, conectividad y progreso. En esa línea, sostuvo que la feria no solo es un espacio para especialistas, sino también una instancia de encuentro entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. “Fidae es una ventana al mundo para miles de familias y jóvenes que comienzan a soñar”, agregó.

Durante la inauguración de Fidae, Chile recibió un mensaje desde la Estación Espacial Internacional, a unos 400 kilómetros de altura. Astronautas de la NASA enviaron un saludo que destacó el rol del país en la escena global: “El liderazgo de Chile en la integración regional, innovación y desarrollo de talento, lo convierte en un centro natural para estas conversaciones”, señalaron desde el espacio.

En términos de convocatoria, Fidae 2026 reúne a 35 países expositores, 440 empresas y más de un centenar de aeronaves y helicópteros. A ello se suman 112 delegaciones oficiales y cerca de 300 delegaciones profesionales, consolidando al evento como una plataforma clave para la generación de negocios, transferencia tecnológica y cooperación internacional.

Entre los países participantes destacan potencias tradicionales del sector como Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania y España, junto a actores regionales como Brasil, Argentina, Colombia y Perú. La diversidad de delegaciones articula distintas especialidades, desde la aviación comercial hasta la defensa y el espacio.

Uno de los hitos de esta edición es la incorporación del Hall F, un espacio que reúne a la Fuerza Aérea de Chile con la industria aeroespacial nacional. La iniciativa busca visibilizar el aporte institucional al desarrollo del sector y su vínculo con el Sistema Espacial Nacional, integrando a universidades, empresas y organismos públicos en torno a la innovación tecnológica.

F-35 Lightning II

El despliegue de capacidades tuvo uno de sus momentos más esperados a las 16:40 horas, cuando se realizó la primera demostración del Lockheed Martin F-35 Lightning II, considerado uno de los aviones de combate más avanzados del mundo. La exhibición aérea marcó el inicio de una serie de presentaciones que se extenderán durante la semana y que tendrán su punto más masivo sábado y domingo, cuando la feria abra sus puertas al público general.

A la presencia del F-35 se suman aeronaves de transporte de última generación como el Airbus A400M, el Embraer KC-390 y el C-130J Super Hércules, lo que configura una muestra que combina capacidades operativas, innovación tecnológica y proyección estratégica. En paralelo, empresas como la finlandesa ICEYE exhiben sus avances en constelaciones de satélites de radar, mientras que la española Indra presenta soluciones de defensa aérea, sistemas antidrones e inteligencia artificial aplicada a operaciones militares.