Esta semana en Chile partió con un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) de posibles tormentas eléctricas en al menos cinco regiones del país. Esto, por una dorsal en altura e inestabilidad atmosférica, según se lee en los informes.

Ambas alertas estarían vigentes hasta la tarde de este lunes, 20 de octubre.

Las regiones afectadas están ubicadas en el sur y norte. Mientras tanto, la zona central tendrá un día con tiempo estable y sin probabilidad de lluvia.

5 regiones que podrían tener tormentas eléctricas este lunes, según Meteochile. Foto: ATON.

5 regiones de Chile donde habrá tormentas eléctricas

De acuerdo a Meteochile, son dos zonas las que tienen probabilidad de tormentas eléctricas para este lunes, 20 de octubre: la zona norte y sur.

La norte estaría afectada por una dorsal en altura, mientras que la sur por inestabilidad atmosférica.

Estas son las 5 regiones que están incluidas en los avisos de tormentas :

Región de Arica y Parinacota (Cordillera). Región de Tarapacá (Cordillera). Región de Los Ríos (Precordillera). Región de Los Lagos (Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, Chiloé, Litoral interior). Región de Aysén (Insular norte, cordillera austral norte, insular sur, cordillera austral sur).

La alerta termina este lunes en la tarde, por lo que las tormentas eléctricas serían de carácter breve.