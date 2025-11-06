OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

La Región Metropolitana vivirá una jornada marcada por la llegada de una baja segregada: lluvia, viento y posibles tormentas eléctricas serán los efectos del fenómeno. Revisa los horarios y comunas más afectadas.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins. Foto: Referencial.

Una jornada errática tendrá hoy la Región Metropolitana y prácticamente toda la zona central, por la llegada de una baja segregada que traerá un tiempo inestable durante todo este día jueves. En el pronóstico de hoy, hay lluvia, viento y tormentas eléctricas.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la mínima de hoy serán 10 °C y la máxima 19 °C.

Desde la mañana, el cielo estará nublado y persistirá así hasta la noche.

Pero, ¿a qué hora comienza la lluvia? ¿Qué sectores serán los más afectados? Esto es todo lo que se sabe sobre el evento de precipitaciones de hoy.

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago. Foto: ATON.

A qué hora comienza la lluvia en Santiago

De acuerdo a Meteochile, la lluvia en forma de chubascos y las posibles tormentas eléctricas, con viento entre los 20 y 40 kilómetros por hora, comenzarán durante la tarde y se extenderán hasta la noche.

De forma más específica, el modelo que utiliza Meteored señala que las lluvias en la precordillera comenzarían durante la mañana y se extenderían hacia el resto de la Región Metropolitana cerca de las 15:00 horas.

La misma plataforma estima que, en orden descendente, las comunas más afectadas por la lluvia (es decir, que tendrán mayores montos acumulados de agua caída) son:

  1. San José de Maipo (15 mm).
  2. Puente Alto (14 mm).
  3. Santiago Centro (12 mm).
  4. Paine (8 mm).
  5. Colina (7 mm).

Aún así, los meteorólogos estiman que la lluvia caerá sobre todas las comunas de la RM, solo que la intensidad y horas variarán según el sector.

Además, no hay que olvidar que el viento tendrá rachas moderadas que acompañarán la lluvia. Y en caso de que se presenten las tormentas eléctricas, podrían escucharse truenos.

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago. Foto: ATON.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

La inestabilidad atmosférica pasará después de este jueves. El viernes 7 de noviembre, vuelve el cielo despejado, pero con un amanecer más frío, producto del evento del día anterior: se estiman unos 6 °C de mínima.

Pero la máxima será de 24 °C en promedio, por lo que se tratará de un día agradable. La calma, después de la tormenta.

Lee también:

Más sobre:El tiempoEl tiempo hoyTiempo hoyLluviaClimaLluvia en SantiagoWeatherClima hoyTormenta eléctricaTormentas eléctricasBaja segregadaPronósticoPronóstico hoyPronóstico de hoyClima ChileGranizoVientoLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a sujeto que intentó robar sucursal bancaria en Macul

El cóndor se toma “La Roja”: así es la camiseta que acompañará a Chile rumbo al Mundial 2030

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza

Corea del Norte ve “insensatas” las sanciones de Estados Unidos contra 8 nacionales y 2 entidades y promete responder

EE.UU. prueba un misil balístico intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

3.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

4.
Liceo 7 de Providencia completa un mes sin clases regulares en medio de crisis gatillada por acusación de adoctrinamiento

Liceo 7 de Providencia completa un mes sin clases regulares en medio de crisis gatillada por acusación de adoctrinamiento

5.
“A mí no me tratan de mentiroso gratis”: el duro enfrentamiento entre Ossandón y Kast por salida de Diego Matte de la BCN

“A mí no me tratan de mentiroso gratis”: el duro enfrentamiento entre Ossandón y Kast por salida de Diego Matte de la BCN

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Detienen a sujeto que intentó robar sucursal bancaria en Macul
Chile

Detienen a sujeto que intentó robar sucursal bancaria en Macul

Temblor hoy, jueves 6 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Tohá desata la molestia del PC por sus críticas al rol del partido durante la campaña de Jara

Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios
Negocios

Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios

Renta vitalicia escalonada destrona al retiro programado y se convierte en la favorita de los nuevos pensionados a junio

Sector público afina petitorio de reajuste: pedirán norma para resguardar la estabilidad laboral ante cambio de gobierno

El cóndor se toma “La Roja”: así es la camiseta que acompañará a Chile rumbo al Mundial 2030
Tendencias

El cóndor se toma “La Roja”: así es la camiseta que acompañará a Chile rumbo al Mundial 2030

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso
El Deportivo

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Michael Clark y la continuidad de Gustavo Álvarez para 2026: “A final de año vamos a evaluar; yo no veo ninguna división interna”

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza
Mundo

Estados Unidos anuncia el apoyo del Consejo de Seguridad a su resolución para desplegar una fuerza internacional en Gaza

Corea del Norte ve “insensatas” las sanciones de Estados Unidos contra 8 nacionales y 2 entidades y promete responder

EE.UU. prueba un misil balístico intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso