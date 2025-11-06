Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins. Foto: Referencial.

Una jornada errática tendrá hoy la Región Metropolitana y prácticamente toda la zona central, por la llegada de una baja segregada que traerá un tiempo inestable durante todo este día jueves. En el pronóstico de hoy, hay lluvia, viento y tormentas eléctricas.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la mínima de hoy serán 10 °C y la máxima 19 °C.

Desde la mañana, el cielo estará nublado y persistirá así hasta la noche.

Pero, ¿a qué hora comienza la lluvia? ¿Qué sectores serán los más afectados? Esto es todo lo que se sabe sobre el evento de precipitaciones de hoy.

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago. Foto: ATON.

A qué hora comienza la lluvia en Santiago

De acuerdo a Meteochile, la lluvia en forma de chubascos y las posibles tormentas eléctricas, con viento entre los 20 y 40 kilómetros por hora, comenzarán durante la tarde y se extenderán hasta la noche.

De forma más específica, el modelo que utiliza Meteored señala que las lluvias en la precordillera comenzarían durante la mañana y se extenderían hacia el resto de la Región Metropolitana cerca de las 15:00 horas.

La misma plataforma estima que, en orden descendente, las comunas más afectadas por la lluvia (es decir, que tendrán mayores montos acumulados de agua caída) son:

San José de Maipo (15 mm). Puente Alto (14 mm). Santiago Centro (12 mm). Paine (8 mm). Colina (7 mm).

Aún así, los meteorólogos estiman que la lluvia caerá sobre todas las comunas de la RM, solo que la intensidad y horas variarán según el sector.

Además, no hay que olvidar que el viento tendrá rachas moderadas que acompañarán la lluvia. Y en caso de que se presenten las tormentas eléctricas, podrían escucharse truenos.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

La inestabilidad atmosférica pasará después de este jueves. El viernes 7 de noviembre, vuelve el cielo despejado, pero con un amanecer más frío , producto del evento del día anterior: se estiman unos 6 °C de mínima.

Pero la máxima será de 24 °C en promedio, por lo que se tratará de un día agradable. La calma, después de la tormenta.