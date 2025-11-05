OFERTA ELECCIONES $990
“Granizo, frío y truenos”: las 7 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el aviso de Meteochile

La DMC emitió un aviso por tormentas eléctricas en siete regiones de Chile. Revisa los efectos de la baja segregada, sus efectos y a qué hora comienza la lluvia en Santiago.

Nicole Iporre 
Nicole Iporre
"Granizo, frío y truenos": las 7 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el aviso de Meteochile. Foto: ATON.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile. ¿La responsable? Una baja segregada, un fenómeno que, según los meteorólogos, provocará lluvia, frío, truenos y rayos.

El pronóstico prevé que este fenómeno meteorológico afectará a la Región Metropolitana y otras seis regiones de la zona central.

Según el aviso, el evento comenzaría en la mañana del miércoles, 5 de noviembre y culminará en la noche del jueves 6.

“Granizo, frío y truenos”: las 7 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el aviso de Meteochile. Foto: ATON.

Las 7 regiones de Chile que tendrán tormentas eléctricas este jueves

Los meteorólogos anticipan que el próximo jueves, 6 de noviembre, será un día invernal y lluvioso para gran parte de la zona central de Chile. Esto, porque la baja segregada llegará con fuerza y provocará varios efectos en el tiempo.

Hasta ahora, no solo se habla de lluvia, sino también de probables granizos, viento y tormentas eléctricas que estarán acompañadas con sus característicos truenos y rayos.

Las rachas de viento podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora, y el cielo se mantendría nublado con una tonalidad azul, propia de las tormentas eléctricas.

De acuerdo a Meteochile, los efectos de la tormenta se concentrarán “preferentemente durante la tarde-noche con precipitaciones aisladas”.

Las 7 regiones incluidas en los avisos de la DMC por las tormentas son:

  1. Región de Coquimbo. Precordillera y valles precordilleranos, cordillera.
  2. Región de Valparaíso. Cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos, cordillera.
  3. Región Metropolitana. Cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
  4. Región de O’Higgins. Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
  5. Región del Maule. Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
  6. Región de Ñuble. Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
  7. Región del Biobío. Litoral, cordillera costa, valle, precordillera, cordillera.
“Granizo, frío y truenos”: las 7 regiones que tendrán tormentas eléctricas, según el aviso de Meteochile. Foto: DMC.

A qué hora comienza la lluvia en Santiago

Los datos de la DMC muestran que el evento de lluvia en Santiago comenzará durante la tarde del jueves 6 y se extenderá hacia la noche. Ese día, la mínima será de 10 °C, y la máxima de 19 °C.

Adicionalmente, Catalina Cortés, meteoróloga de Megatiempo, especificó que cerca de las 20:00 horas comenzarían las precipitaciones en la Región Metropolitana.

La experta agregó que se esperaría lluvia en todas las comunas de la RM.

“Esperamos entonces que durante este jueves, todas las comunas, por lo menos de acuerdo a esta simulación, estén registrando precipitaciones que pueden ser chubascos, granizos o incluso lluvia durante esta hora”.

El tiempo, El tiempo hoy, Tiempo hoy, Santiago, Región Metropolitana, Lluvia, Tormentas eléctricas, Granizo, Viento, Clima, Clima hoy, Weather, Lluvia Santiago, Tormenta eléctrica Santiago, Meteorología, DMC, Alerta DMC, Aviso meteorológico DMC, Baja segregada, Tormentas eléctricas zona central, Lluvia en Santiago, Pronóstico del tiempo Chile, Pronóstico, Pronóstico tiempo, clima en Santiago

