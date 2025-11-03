Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo. Foto: ATON.

Comenzó una nueva semana, con un pronóstico bastante distinto. Durante las próximas jornadas, el abrumante calor que nos había acompañado en el último tiempo se volverá más fresco, y el tiempo indica que habrá al menos un día de lluvia para la Región Metropolitana y otras diez regiones del país.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en los próximos días, los cielos se mantendrán en general nublados o con nubosidad parcial, y la máxima de la semana será solo de 25 °C.

Esto, por una baja segregada que llevará un tiempo inestable desde el sur hasta la zona central de Chile.

¿Cuándo llueve en Santiago? ¿Qué otras regiones tendrán precipitaciones los próximos días? Esto es lo que indica el pronóstico.

Regresa la lluvia en Santiago este día de la semana

Según los pronósticos, el jueves 6 de noviembre será un día de lluvia para la Región Metropolitana . Meteochile estima que las precipitaciones comenzarían durante la tarde y se extenderían hacia la noche de esa jornada.

Además, la lluvia afectaría a casi toda la RM, excepto a Melipilla y Curacaví, donde el cielo se limitaría a estar nublado.

Hasta ahora, los modelos indican que se tratará de lluvia en forma de chubascos y, según Meteored, podrían eventualmente formarse tormentas eléctricas en algunos sectores de la cordillera y precordillera.

Además, desde la plataforma informaron que podría llegar un segundo núcleo frío durante el fin de semana , “llevando una nueva ronda de tormentas a las regiones de la zona central y sur del país”.

Las 10 regiones que tendrán lluvia la primera semana de noviembre

Además de la Región Metropolitana, otras regiones del país podrían tener lluvia esta primera semana de noviembre.

A partir de este lunes, la Región de La Araucanía podría tener chubascos aislados. El martes 3, sería el turno de la Región de Los Ríos y se presentaría una pequeña llovizna en la Región del Maule.

El miércoles 4, el archipiélago de Juan Fernández en la Región de Valparaíso también presentaría precipitaciones.

Esa misma jornada, las regiones de Biobío y Los Ríos también podrían tener tormentas eléctricas, especialmente en la cordillera.

Y las más australes también tienen pronosticadas lluvias durante la semana.

En resumen, las 10 regiones que podrían experimentar lluvia durante esta semana son :