Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los sospechosos arrestados en relación con el crimen

Al menos dos personas han sido detenidas por su presunta implicación en el robo, en el cual los asaltantes se llevaron ocho piezas de joyería de la corona francesa. Los investigadores han reunido diferentes pistas e imágenes de video para reconstruir las posibles rutas de escape de los criminales.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los sospechosos arrestados en relación con el crimen. Foto: archivo / referencial.

Las autoridades de Francia confirmaron sus primeras detenciones en relación con el robo al Museo del Louvre de París.

Los arrestos ocurrieron la noche de este sábado 25 de octubre, cerca de una semana después de que se efectuara el asalto, la mañana del pasado domingo 19.

Esa fue la jornada en la que un grupo conformado por cuatro criminales realizó una operación que se extendió por apenas siete minutos, mediante la cual pudieron robar ocho piezas de joyería de la corona francesa.

Entre los elementos robados se encuentran una tiara y un broche pertenecientes a la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III; un collar y un par de pendientes de esmeraldas de la emperatriz María Luisa; una tiara, un collar y un pendiente del conjunto de zafiros que perteneció a la reina María Amelia y a la reina Hortensia; y un broche conocido como el “broche relicario”.

Dos objetos más, incluida la corona de la emperatriz Eugenia, fueron hallados en las cercanías del lugar de los hechos. Los investigadores presumen que estos últimos se cayeron mientras los delincuentes escapaban con los otros.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, describió las piezas robadas como “invaluables” y de “inmenso valor patrimonial”.

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los sospechosos arrestados en relación con el crimen.

Qué se sabe de los sospechosos detenidos en relación con el asalto al Louvre

La fiscal de París, Laure Beccau, aseguró que la policía hizo las detenciones luego de enterarse de que uno de los sospechosos planeaba escapar del país desde el Aeropuerto Charles de Gaulle, ubicado en las afueras de la capital francesa.

Beccuau no entregó más detalles sobre las personas detenidas. Y cuando el Wall Street Journal consultó a un portavoz de la fiscalía sobre los arrestos, este declinó hacer comentarios.

Sin embargo, según informaciones reunidas por CNN, se trataría de dos sospechosos de unos treinta años y conocidos por la policía.

Tras la detención de estas dos personas, al menos otros dos sospechosos de estar involucrados en el robo siguen prófugos.

La policía puede mantener a los detenidos bajo custodia hasta 96 horas antes de decidir si presenta cargos preliminares contra ellos o los libera.

Refiriéndose a este punto, Beccau declaró: “Proporcionaré información adicional al final de este período de custodia policial”.

Las autoridades locales llevan días desarrollando una amplia redada para encontrar a los implicados en el robo del pasado domingo, el cual ha desencadenado una amplia conmoción en Francia.

Aunque han reconocido que es difícil que los delincuentes puedan vender las joyas en su estado original, debido a la atención mediática internacional del caso y a que estas son fáciles de identificar, temen que estas puedan ser descompuestas para extraer sus valiosas gemas y así sean vendidas por separado.

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los sospechosos arrestados en relación con el crimen.

Durante los peritajes, los investigadores han reunido más de 150 muestras de ADN, huellas dactilares y otros rastros forenses en el lugar de los hechos, incluyendo un casco, amoladoras angulares, guantes y un chaleco abandonado por los delincuentes en la escena del crimen.

La fiscal parisina declaró el pasado jueves al periódico francés Ouest-France que aunque las pruebas se estaban considerando prioritarias, los análisis de laboratorio aún tardarían.

“Esperamos los resultados en los próximos días, que podrían proporcionar pistas, sobre todo si los perpetradores ya están en el archivo”, dijo en esa instancia.

Agregó que los investigadores estaban revisando múltiples grabaciones de video para rastrear los movimientos de los criminales, quienes fueron seguidos por cámaras de vigilancia por todo París y zonas vecinas.

Enfatizó que reunir el material requirió un trabajo “considerable”, ya que los detectives recurrieron a imágenes de fuentes públicas y privadas para identificar posibles rutas de escape.

Los investigadores a cargo del caso han descrito el asalto al Louvre como obra de un grupo organizado.

Beccau declaró al citado periódico francés que están considerando “todas las hipótesis”, incluyendo la posibilidad de que los delincuentes hayan recibido algún tipo de ayuda desde el interior del museo.

Las investigaciones siguen en curso.

