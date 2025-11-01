Así es por dentro el lujoso departamento de Marc Anthony que vendió con pérdidas. Foto: Zaha Hadid Architects

El cantante puertorriqueño de salsa, Marc Anthony, cerró la venta de su departamento en el edificio One Thousand Museum, una de las torres más emblemáticas del centro de Miami , por US$ 8,6 millones, cifra considerablemente menor a los US$ 11 millones que desembolsó en 2021.

El artista había puesto la propiedad en el mercado poco después de adquirirla, inicialmente por US$ 11,5 millones, y en los años siguientes el precio de venta varió entre un máximo de US$ 13,7 millones y los US$ 9,9 millones más recientes.

Finalmente, la transacción se concretó por los US$ 8,6 millones ya mencionados.

La identidad del comprador no ha sido revelada y, de acuerdo con el diario estadounidense, el equipo del cantante no respondió a solicitudes de comentarios.

¿Cómo era el departamento de Marc Anthony?

Ubicada en la exclusiva torre diseñada por la reconocida arquitecta Zaha Hadid, la residencia cuenta con ventanas de piso a techo que ofrecen vistas panorámicas desde la Bahía de Biscayne hasta el océano Atlántico.

Así es por dentro el lujoso departamento de Marc Anthony que vendió con pérdidas. Foto: Nexxos Realty

“Diseñada con un concepto abierto, la unidad se accede mediante un ascensor privado”, reveló el medio estadounidense.

Entre los lujos del edificio de 62 pisos destacan un helipuerto privado, piscinas cubiertas y al aire libre, y un distintivo exoesqueleto de hormigón en forma de rombos , visible desde gran parte de Miami.

Entre sus residentes también figuran la pareja de celebridades David y Victoria Beckham

El mercado inmobiliario en Miami

Esta no es la primera vez que Marc Anthony realiza una operación inmobiliaria millonaria en la zona: en 2021 vendió una mansión de 12 habitaciones en Coral Gables por algo más de US$ 22 millones, luego de haberla comprado tres años antes por US$ 19 millones.

El mercado de condominios en Miami, sin embargo, ha enfrentado un escenario complejo. Según explicó el agente local Joel Lusky, citado por The Wall Street Journal, “el inventario supera la demanda”, y nuevos proyectos siguen ampliando la oferta.

En contraste, el segmento de viviendas unifamiliares de ultralujo vive un auge: a comienzos de 2025, una propiedad en Star Island se vendió por US$ 120 millones, marcando un récord histórico en el condado de Miami-Dade.