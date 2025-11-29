Bailarín y artista talentoso: Así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025. Foto: Teletón

Tiene 12 años, le encanta bailar, jugar al UNO y su plato favorito es arroz con huevo y ensalada de tomate. Ese es el retrato cotidiano de Alan García Gaete, el niño que este año fue elegido como el embajador de la campaña Teletón 2025.

A Alan le basta una frase para resumir su forma de mirar la vida: “En la Teletón me han enseñado a que no me tengo que rendir, que yo puedo” , dijo en una nota publicada por la misma institución.

Presentado oficialmente en agosto –durante una celebración del Día de la Niñez en el Colegio Providencia, donde estudia–, Alan asumió el desafío con una mezcla de orgullo y emoción.

“Para mí es algo increíble, ya que tengo la misión de representar a más de 32 mil niños que se atienden en todos los institutos Teletón de Chile. Es un lugar en donde tengo amigos, me rehabilito y puedo hacer un montón de cosas”, dijo entonces.

¿Cómo llegó Alan a la Teletón?

Alan nació con espina bífida (mielomeningocele), una enfermedad en que la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente durante el embarazo.

Gracias al programa de rehabilitación de Teletón y al apoyo constante de su familia, hoy puede desplazarse con bastones, dejando atrás la silla de ruedas y ganando independencia día a día .

Su historia familiar es una parte esencial de su identidad. Sus padres, Gilda Gaete y Marcelo García, lo adoptaron cuando era pequeño, y años después también adoptaron a su hermano menor, Facundo.

“Cuando mis papás me fueron a adoptar fue un momento increíble. Yo me sentí muy, muy feliz, porque por fin iba a tener una familia”, recuerda Alan.

“Si bien no son hijos de mi guatita, son mis hijos de corazón”, dice Gilda sobre su vínculo con ambos niños.

Las artes como motor en Alan

Fanático del baile, Alan es parte del taller de ciclodanza de Teletón y del elenco de la ópera rock ' Mírame a los ojos’ , una obra creada por más de 40 niños y jóvenes en situación de discapacidad del Instituto Teletón Santiago.

A través de relatos y música, los participantes comparten sus experiencias con el objetivo de impulsar una sociedad más inclusiva.

Desde pequeño, Alan ha encontrado en el arte una forma de expresión y empoderamiento.

La directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar, lo resume así: “Alan es un talento impresionante ustedes lo han visto bailar, pinta de una manera increíble, es totalmente histriónico”.

“Lo que él nos demuestra es que, al verlo, también veamos la necesidad de darles estas mismas oportunidades a los 32 mil niños que están en Teletón”, agregó la directora.

Fanático del fútbol y de Colo-Colo

Además de su pasión por el baile, Alan disfruta del fútbol –es fanático de Colo-Colo y del Real Madrid–, lee libros de historia y sigue a su youtuber favorito, Germán Garmendia.

En su presentación como embajador, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, lo destacó como un ejemplo para la comunidad: “Alan refleja a la perfección lo que queremos para nuestros estudiantes: que sean felices y que sus sueños no tengan límites”.

Su historia se dio a conocer por primera vez en la Teletón 2023, pero ahora, dos años mayor y con nuevos desafíos, será el rostro que acompañará la cruzada solidaria del 28 y 29 de noviembre.