De las burlas al retorno triunfal: la historia del “Pulpo Navideño” que sacaron y ahora revive en Puerto Montt

Como es costumbre en los tiempos de Navidad; casas, calles, tiendas comerciales y malls se decoran de acuerdo a la festividad con cascanueces, viejitos pascueros y un sinfín de adornos blancos, rojos y verdes.

Así lo hizo el Mall Paseo Costanera de Puerto Montt, quienes la semana pasada sorprendieron a sus visitantes con la instalación de un gran Pulpo Navideño de color rojo que cuelga entre el segundo y primer piso del edificio.

El pulpo tenía un clásico gorro navideño, esferas navideñas en sus tentáculos y dos curiosos ojos con movimiento.

En entrevista con The Clinic, el grupo Pasmar (dueño del recinto comercial) explicó que querían “sorprender a nuestros visitantes con una propuesta distinta para esta Navidad, luego de dos décadas en las que el ícono central fue un árbol navideño”.

Críticas en redes sociales

Lo que no se esperaban, fue una ola de críticas y burlas en redes sociales que convirtieron a este ‘pulpo pascuero’ en prácticamente un ‘meme’ de la zona, que posteriormente se viralizó en los distintos lugares de Chile.

Algunos comentarios en redes sociales mencionaron que era feo el adorno navideño, otros incluso dijeron que les daba un poco de miedo. También hubo videos en TikTok que mostraba al octópodo con audios burlescos.

“La reacción del público superó todas nuestras expectativas. Inicialmente recibimos comentarios críticos y, en sintonía con lo expresado por algunos visitantes, decidimos retirarlo” , mencionó la empresa al Clinic.

Una ola de apoyo al pulpo

Tras ser retirado este fin de semana, muchos usuarios se preguntaron qué había pasado con este animal de decoración: “¿Por qué lo sacaron? Daba risa, sí; pero era novedoso y original” decía un comentario en redes sociales.

“Quiero al pulpo de vuelta”, “Devuelvan al pulpo” decían otros usuarios. Incluso, algunos querían tomarse una foto con el viralizado adorno.

“Surgió de manera espontánea una oleada de apoyo en redes sociales y múltiples consultas presenciales que nos hicieron comprender que el pulpo se transformó en un personaje querido , generador de conversación, humor y sentido de pertenencia“, detalló Pasmar.

La vuelta triunfal del pulpo de Puerto Montt

Como dijo Jorge Luis “El Puma” Rodríguez en el festival de Viña del Mar de 1988, “a veces hay que escuchar la voz del pueblo” y así lo hizo el Mall Paseo Costanera.

Este martes, los visitantes quedaron nuevamente sorprendidos al ver el retorno de este Pulpo Navideño que en un principio fue motivo de burla, pero que la misma gente acalló sus críticas.

De acuerdo con Pasmar, uno de los motivos iniciales para instalar al pulpo era que este animal ha sido adoptado como un símbolo de las comunidades neurodivergentes, de la inclusión y el respeto de las distintas formas de ver el mundo.

“Como respuesta al inesperado cariño de la comunidad, hemos decidido reinstalar al Pulpo Navideño en nuestro centro comercial”, dijo la empresa.

“Lo hacemos convencidos de que la Navidad puede celebrarse con cercanía, alegría, diversidad y, por qué no, con un toque de identidad local“, concluyeron a The Clinic.