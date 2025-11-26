Elon Musk se asocia con Entel Chile: cómo cambiarán los planes móviles con Starlink (y cuáles serán sus precios)

El pasado 24 de noviembre comenzó a funcionar Direct To Cell (D2C) en Chile. Se trata de la cobertura satelital que Entel Chile ofrece para sus planes móviles, gracias a una alianza que estableció con Starlink, la empresa de Elon Musk.

Sin antenas ni algún otro agregado, quienes tengan un celular compatible podrán contratar un plan con la tecnología de Starlink que les permitirá tener cobertura, incluso cuando estén en zonas remotas y sin señal, siempre y cuando tengan una vista directa hacia el cielo .

Esto, gracias a que se conectarán a la red de más de 650 satélites que lanzó SpaceX —la empresa aeroespacial de Musk— al espacio.

¿Qué otros beneficios tendrán los nuevos planes de Entel con Starlink? ¿Cuáles son los nuevos precios y qué incluyen? Esto es todo lo que se sabe sobre este nuevo servicio disponible en Chile.

Cómo y dónde funciona la conexión de Starlink con Entel en Chile

El servicio de cobertura satelital que ofrece Entel en Chile funciona en gran parte del territorio chileno continental e insular, a excepción de la Antártica . El servicio tendrá menor cobertura cuando los clientes estén a unos 25 kilómetros de la frontera.

Incluso, quienes estén en la montaña, el campo, o navegando hasta 22.2 kilómetros de la costa, podrán tener señal, y recibir y enviar SMS con tranquilidad. También en situaciones en las que haya un corte de luz masivo, la cobertura continuará disponible.

Como está en su primera fase, la señal satelital permitirá solo enviar y recibir mensajes de texto cuando no haya cobertura de red móvil terrestre . Las llamadas de voz e Internet están contempladas en una etapa futura.

Pero, ¿cómo funciona exactamente Starlink?

Según explicó la empresa, los satélites —que están flotando en órbita terrestre baja— funcionan como “una torre de telefonía móvil”. Sus antenas permiten conectarse a través de láseres a cualquier punto del planeta Tierra.

Elon Musk escribió en su cuenta de X que esta nueva alianza de Entel Chile con Starlink ”salvará la vida de las personas en locaciones remotas, permitiéndoles hacer llamadas de ayuda”.

Los principales requisitos para que el servicio satelital funcione bien son:

teléfono compatible (puedes revisar si cumples con los requisitos Tener un(puedes revisar si cumples con los requisitos aquí ).

Utilizar el servicio al aire libre, con una vista al cielo sin obstrucciones.

“Es posible que no haya cobertura satelital en tu celular dentro de edificios, en aviones, barcos de crucero y otros lugares donde no tengas una vista directa al cielo”, explicaron desde su página.

El precio de los nuevos planes móviles de Entel con Starlink

Actualmente, En tel ofrece cuatro tipos de planes móviles que incluyen la cobertura satelital de Starlink . De ellos, tres incluyen precios promocionales por 6 meses, para después pagar el costo completo.

Este es el detalle de cada uno.

Plan 150 Gigas: $12.990 por mes.

Incluye:

Cobertura satelital (200 SMS satelitales con tu equipo compatible)..

150 Gigas de navegación.

Habla hasta 1.000 minutos.

Redes sociales y música libres.

Compatible con eSIM.

Plan 450 Gigas: $8.495 /mes por seis meses. Después, $16.990 por mes.

Incluye:

Cobertura satelital (200 SMS satelitales con tu equipo compatible)..

450 Gigas de navegación.

Minutos libres.

Redes sociales y música libres.

Compatible con eSIM.

Plan Libre: $9.596 /mes por seis meses. Después, $23.990 por mes.

Incluye:

Cobertura satelital (200 SMS satelitales con tu equipo compatible)..

Navegación libre.

Minutos libres.

Redes sociales y música libres.

Roaming WhatsApp libre.

Compatible con eSIM.

Plan libre con Roaming: $11.996 /mes por seis meses. Después, $29.990 por mes.

Incluye: