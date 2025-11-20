BLACK SALE $990
    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    “Mi hijo es fan de Cristiano Ronaldo, tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más", señaló el presidente de Estados Unidos durante la visita.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cristiano Ronaldo reapareció en Estados Unidos después de más de una década para asistir a una cena de gala en la Casa Blanca, invitado por el presidente Donald Trump.

    El futbolista del Al-Nassr formó parte de la delegación que acompañó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, en su visita de Estado al país, según informó El País.

    El encuentro tuvo lugar el martes 18 de noviembre y reunió a algunas de las figuras más influyentes del mundo político, empresarial y deportivo.

    Entre ellas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el empresario Elon Musk, quien volvía a la residencia presidencial tras meses de distanciamiento y polémicas públicas con Trump durante su paso por la administración republicana.

    En la cena, el portugués coincidió además con ejecutivos como Tim Cook, CEO de Apple, y el productor de Hollywood David Ellison.

    “Mi hijo es fan de Ronaldo”

    Durante su discurso, el mandatario estadounidense destacó especialmente la presencia del futbolista portugués, a quien ubicó en los asientos principales del salón este de la Casa Blanca, cerca de la mesa presidencial.

    Trump reveló además que su hijo menor, Barron, de 19 años, estaba particularmente emocionado por conocerlo.

    “Mi hijo es fan de Cristiano Ronaldo, tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado”, dijo entre risas.

    Ronaldo, quien asistió acompañado de su prometida, Georgina Rodríguez, no ofreció palabras durante la cena.

    Rodríguez, compartió más temprano en sus redes sociales un breve recorrido por Washington, incluyendo imágenes del Monumento a Washington que publicó en sus stories de Instagram, donde supera los 71 millones de seguidores.

    “Gracias Sr. Presidente por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos dieron a mí y a mi futura esposa”, señaló el futbolista portugués en una publicación en Instagram.

    Las intenciones de Arabia Saudita

    La velada contó con orquesta en vivo, alfombra roja –protegida por una carpa debido a la intensa lluvia– y un estricto protocolo propio de las visitas de Estado.

    En su intervención, Trump calificó a Bin Salmán como “un verdadero socio para la paz y prosperidad” en Oriente Próximo.

    El príncipe heredero fue recibido con los honores que suelen reservarse para reyes y jefes de Estado: saludo con salvas de cañón, inspección de tropas y sobrevuelo de aviones militares.

    La presencia de Ronaldo también tiene una dimensión estratégica. El Al-Nassr, club donde juega desde 2023, es propiedad del fondo soberano saudí PIF, dependiente del príncipe heredero.

    El futbolista renovó en junio por dos años más y se ha convertido en una de las principales figuras de la campaña global con la que Arabia Saudí busca reforzar su influencia cultural, turística y deportiva, además de impulsar su candidatura para organizar el Mundial de 2034.

    ¿Por qué Cristiano Ronaldo evitaba ir a EE.UU.?

    Este viaje marca su regreso a Estados Unidos después de más de 10 años. Su última visita había sido en 2014, durante una pretemporada con el Real Madrid.

    La larga ausencia se debía a una denuncia presentada en 2018 por una mujer que lo acusó de una supuesta violación ocurrida en Las Vegas en 2009.

    Aunque Ronaldo siempre negó los hechos y la justicia estadounidense desestimó la causa en 2023, un eventual ingreso al país podía implicar nuevos interrogatorios.

    Su participación en la cena confirma que esa situación ya no representa un impedimento.

