“Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein. Foto: Europa Press.

Durante un intercambio con la prensa a bordo del avión Air Force One, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a generar polémica tras lanzar un insulto a una periodista .

Esto ocurrió luego de que el mandatario fue consultado por los correos electrónicos recientemente difundidos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El episodio ocurrió el viernes –aunque se viralizó recién este martes– cuando Catherine Lucey, corresponsal de Bloomberg News en la Casa Blanca, intentó realizar una pregunta sobre los archivos de Epstein que mencionan al mandatario.

Trump, visiblemente molesto, se giró hacia ella y respondió: “Silencio. Silencio, cerdita” .

¿Qué le preguntó la periodista?

El comentario surgió después de que se le preguntara a Trump por correos publicados días antes, en los que Epstein calificaba al presidente de “peligroso”, afirmaba que “sabía lo de las chicas” y decía no haber conocido “a nadie tan malo como Trump” .

Ante esa consulta, el mandatario aseguró no saber nada al respecto y sugirió que la atención debía dirigirse a otras personas mencionadas, como el expresidente Bill Clinton.

Lucey intentó profundizar en por qué el presidente reaccionaba de esa manera “si no hay nada incriminatorio en los archivos”, lo que desencadenó el insulto que rápidamente se difundió en redes sociales y activó una ola de críticas.

La reportera de CBS News Jennifer Jacobs fue la primera en dar a conocer el episodio, y figuras mediáticas como el presentador de CNN Jake Tapper calificaron la respuesta del presidente como “repugnante e inaceptable”.

La expresentadora de Fox News Gretchen Carlson también describió el comentario como “degradante”.

Bloomberg News emitió un comunicado defendiendo a su corresponsal: “Nuestros periodistas de la Casa Blanca prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos. Seguimos centrados en informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa”.

Votación del caso Epstein

El incidente se produjo en medio de crecientes presiones para que el Departamento de Justicia de EE.UU. publique todos los archivos relacionados con la investigación de Epstein, quien murió en prisión en 2019.

Aunque inicialmente Trump se mostró reacio a apoyar la iniciativa legislativa para divulgar esa información, el domingo cambió de postura y llamó a los republicanos a votar a favor del proyecto que obliga a liberar los documentos.