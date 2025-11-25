Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile

A principios de agosto se presentó el Programa Primera Respuesta, iniciativa impulsada por Entel y Desafío Levantemos Chile que busca reforzar la preparación y la respuesta ante emergencias en todo el país.

El plan articula capacidad operativa, conectividad y trabajo territorial, para responder, acompañar y anticipar apoyo ante situaciones de catástrofe.

De esta manera, en c as o de emergenci a , el progr a m a se a ctiv a en l as zon as a fect a d as p a r a as egur a r l a comunic a ción y entreg a r a poyo a l as comunid a des .

Medidas como la suspensión de cortes por no pago, la reposición de servicios a clientes con deudas y la entrega de dispositivos y chips, entre otras acciones clave, son parte del programa.

Junto con ello, el Programa Primera Respuesta cuenta con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Se trata de un c a mión especi a lmente diseñ a do con tecnologí a s a telit a l p a r a enfrent a r escen a rios críticos y funcion a r como b as e oper a tiv a .

A través de este, la firma de telecomunicaciones puede coordinar y desplegar equipos en terreno, así como facilitar la articulación entre Desafío Levantemos Chile y organismos como Senapred y Conaf.

Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile Cortesía / Tendencias LT

Cómo es el Programa Primera Respuesta de Entel y Desafío Levantemos Chile

El Programa Primera Respuesta se basa en una estructura que reúne tres líne as de a cción .

L a primer a es l a prevención y prep a r a ción comunit a ri a . Desde Entel y Desafío Levantemos Chile han desarrollado una estrategia que considera seminarios y talleres comunitarios en distintas regiones del país.

Los primeros seminarios se realizaron en noviembre, en Puerto Montt (Región de Los Lagos) y Concepción (Región del Biobío). Los siguientes serán informados próximamente a través de sus canales oficiales.

El objetivo de estas iniciativas es prevenir emergenci as y fort a lecer l a c a p a cid a d de org a niz a ción, a ntes de que se desenc a denen potenci a les escen a rios críticos .

La gerenta de Comunicaciones Corporativas y Comunidades de Entel, Patricia Muñoz, explica que “la gestión efectiva de emergencias, especialmente ante incendios, comienza mucho antes de que ocurra el evento”.

“En Entel trabajamos para que la conectividad sea un elemento crucial en los momentos de emergencia, especialmente cuando más se necesita. El origen de la compañía está directamente ligado a la necesidad de mantener conectado al país luego del terremoto de 1960, y ese ha sido nuestro propósito desde entonces”.

El segundo eje del progr a m a es l a respuest a a emergenci as . En caso de una catástrofe, se activa el comité de especialistas y el plan de contingencia, para así desplegar la capacidad operativa de Entel y asegurar la continuidad del servicio, la atención a personas afectadas y el soporte territorial.

En esta etapa, l a l a bor del COE es fund a ment a l, y a que el c a mión oper a do por Entel y Des a fío Lev a ntemos Chile cumple un rol como centro de oper a ciones de emergenci a , coordin a ción, conectivid a d y a tención en terreno .

El tercer eje del progr a m a es el a poyo y monitoreo post-emergenci a . Luego de la catástrofe, Entel activa una fase de seguimiento y acompañamiento territorial, orientada principalmente a la recuperación de la conectividad.

Durante esta etapa también se atienden casos particulares con comunidades y grupos afectados y se coordinan acciones de apoyo con las autoridades locales y nacionales.

De la misma manera, se identifican los aprendizajes para futuros eventos y se busca mantener y fortalecer los vínculos creados durante la emergencia.

Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile Cortesía / Tendencias LT

Cómo es el Centro de Operaciones de Emergencia, el camión con tecnología satelital para enfrentar catástrofes

El COE es un vehículo 4x4 que cuent a con a utonomí a energétic a . Está diseñ a do p a r a servir como un centro de oper a ciones para responder a escenarios críticos.

Tanto en su interior como en su exterior posee enchufes para cargar dispositivos, además de pantallas. Estas últimas se pueden utilizar para acciones como monitorear e informar a quienes se encuentran a su alrededor.

Dentro del camión se pueden encontrar elementos que van desde un dispensador de agua, un microondas, un refrigerador y una impresora hasta un sistema de aire acondicionado, una mesa y sillas para unas cinco personas.

El vehículo cuent a con un a a nten a St a rlink que lo m a ntiene perm a nentemente conect a do, por ví a s a telit a l .

A dicion a lmente, el COE puede funcion a r con un c a rro móvil que le permite a mplific a r l a conexión . Este va detrás del camión.

Muñoz, la gerenta de Comunicaciones Corporativas y Comunidades de Entel, dice a La Tercera que uno de los elementos clave del vehículo es que funciona con tecnología satelital.

Aquello es esenci a l p a r a as egur a r l a conectivid a d en momentos en los que l a red móvil terrestre pued a present a r f a llos .

Por lo tanto, a través de este, el equipo de Des a fío Lev a ntemos Chile puede obtener y comp a rtir inform a ción import a nte en situ a ciones de c a tástrofe .

“Va a ir informando a dónde tienen que ir (las personas afectadas), por ejemplo, o sostener reuniones con autoridades en terreno. Todo esto en tiempo real”, asegura Muñoz.

El COE t a mbién posee teléfonos celul a res con c a p a cid a d de conexión s a telit a l, c a rg a dores sol a res y t a rjet as SIM p a r a entreg a r a l as instituciones y comunid a des a fect a d as .

Así, en caso de perder sus propios equipos, podrán mantenerse conectados y comunicados.

Recientemente, Entel y Starlink presentaron Direct to Cell, lo que permite enviar mensajes con conexión satelital. Chile es el primer país de Latinoamérica en poner en marcha este tipo de tecnología.

Entre los celulares que posee el camión se encuentran smartphones y dispositivos de uso más sencillo, pensados especialmente para facilitar la utilización por parte de adultos mayores.

En palabras de Muñoz, “tiene todo lo que se requiere en m a teri a de emergenci as ” .

El protocolo para su despliegue incluye una evaluación inicial de los riesgos. Una vez realizada, el camión puede ser llevado a la zona en cuestión para que realice las labores de apoyo.

Desde Entel anticipan que este es su primer vehículo de estas características. Esperan tener más en un futuro .

El director de Emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt, enfatiza a La Tercera que este programa tiene el objetivo de “llevar una cultura más preventiva a las comunidades y prepararnos mejor para las emergencias, no solamente reaccionar después de que ocurren”.