Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad
Calor extremo en la Región Metropolitana para Nochebuena y Navidad: la DMC emitió un aviso por temperaturas que superarán los 30 °C, con hasta ocho horas continuas de calor en Santiago y sus alrededores.
Altas temperaturas experimentará la Región Metropolitana este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, dos días festivos en los que, en Chile, se celebrará la Nochebuena y Navidad. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó un aviso por calor extremo para ambos días.
Y es que las condiciones meteorológicas provocarán un tiempo estable, con cielos despejados y mucho sol para las festividades. Tanto así, que el termómetro sobrepasará rápidamente los 30 °C en gran parte de la RM.
Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, incluso advirtió que durante ambas jornadas habrá hasta ocho horas continuas sobre los 30 °C. “El peak se alcanzará a las 16:00-16:30 de la tarde”, aseguró.
Qué sectores de la RM serán más afectados por el calor extremo
Según los datos del pronóstico de Meteochile, este miércoles 24 y jueves 25 serán días extremadamente calurosos para el Gran Santiago y sus alrededores.
Puedes revisar a continuación cuántos grados habrá como máxima en cada sector:
- Colina: 33 °C el miércoles; 34 °C el jueves.
- Santiago sector centro: 32 °C el miércoles; 33 °C el jueves.
- Santiago sector norte: 33 °C el miércoles; 34 °C el jueves.
- Santiago sector oriente: 33 °C el miércoles; 33 °C el jueves.
- Santiago sector sur: 32 °C el miércoles; 33 °C el jueves.
- Santiago sector poniente: 32 °C el miércoles; 33 °C el jueves.
- Curacaví: 32 °C el miércoles; 33 °C el jueves.
- Melipilla: 31 °C el miércoles; 32 °C el jueves.
- San José de Maipo: 32 °C el miércoles; 33 °C el jueves.
Las noches de ambos días también serán calurosas, cercanas a los 25 °C a las 21:00 horas.
A partir del viernes 26, el calor debiese atenuarse un poco. Las máximas podrían marcar por debajo de los 30 °C, aunque todavía predominarán cielos despejados y calor de verano.
