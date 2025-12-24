Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana en Navidad. Foto: ATON.

Altas temperaturas experimentará la Región Metropolitana este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, dos días festivos en los que, en Chile, se celebrará la Nochebuena y Navidad. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó un aviso por calor extremo para ambos días.

Y es que las condiciones meteorológicas provocarán un tiempo estable, con cielos despejados y mucho sol para las festividades. Tanto así, que el termómetro sobrepasará rápidamente los 30 °C en gran parte de la RM.

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, incluso advirtió que durante ambas jornadas habrá hasta ocho horas continuas sobre los 30 °C. “El peak se alcanzará a las 16:00-16:30 de la tarde”, aseguró.

Qué sectores de la RM serán más afectados por el calor extremo

Según los datos del pronóstico de Meteochile, este miércoles 24 y jueves 25 serán días extremadamente calurosos para el Gran Santiago y sus alrededores.

Puedes revisar a continuación cuántos grados habrá como máxima en cada sector :

Colina: 33 °C el miércoles; 34 °C el jueves.

Santiago sector centro: 32 °C el miércoles; 33 °C el jueves.

Santiago sector norte: 33 °C el miércoles; 34 °C el jueves.

Santiago sector oriente: 33 °C el miércoles; 33 °C el jueves.

Santiago sector sur: 32 °C el miércoles; 33 °C el jueves.

Santiago sector poniente: 32 °C el miércoles; 33 °C el jueves.

Curacaví: 32 °C el miércoles; 33 °C el jueves.

Melipilla: 31 °C el miércoles; 32 °C el jueves.

San José de Maipo: 32 °C el miércoles; 33 °C el jueves.

Las noches de ambos días también serán calurosas, cercanas a los 25 °C a las 21:00 horas.