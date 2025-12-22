Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C. Foto: ATON.

“Caen patos fritos al pasar, es tanto el calor que da cuando es Navidad”. La famosa canción de 31 Minutos se hace realidad una vez más: esta semana navideña, será extremadamente calurosa en al menos cinco regiones de Chile, incluyendo la Región Metropolitana, según el pronóstico.

Las máximas estarán sobre los 30 °C durante casi toda la semana , los cielos completamente despejados y la sensación térmica a tope, de acuerdo a los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Tanto así, que desde Meteochile también levantaron un aviso por altas temperaturas, provocadas por una vaguada costera.

El evento de calor extremo comenzará en la tarde del martes, 23 de diciembre, y se extenderá hasta el jueves 25.

Esto es todo lo que se sabe del pronóstico para esta semana.

Qué regiones tendrán una calurosa navidad, según el tiempo

El aviso de Meteochile por altas temperaturas para esta semana advierte que el termómetro podrá llegar hasta los 36 °C en varias regiones, desde el norte hasta el centro-sur del país.

Las regiones de Chile afectadas por el evento de calor son:

Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos).

Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos).

Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Según la información de la DMC, las más altas temperaturas se sentirán el jueves 25 en la Región de Valparaíso (de 34 a 36 °C) y en la Región Metropolitana (de 31 a 34 °C).

Cómo estará el tiempo en Navidad en Chile

La alerta de la DMC da indicios de lo que será una muy calurosa Navidad, especialmente para el norte, centro y centro-sur del país. Esto, justo la semana que comenzó oficialmente el verano en Chile.

Según explicó Francisca Jofré Meneses, geofísica de Meteored, detrás de las altas temperaturas está un anticiclón que se extenderá sobre la zona central del país y “generará condiciones de extrema estabilidad atmosférica”.

Esto significa que, desde Valparaíso hasta Concepción, el cielo estará mayormente despejado durante gran parte del día de Navidad. Este día de celebraciones, además, será el más caluroso de toda la semana.

“Hacia el sur, ciudades como Talca destacarán con temperaturas extraordinariamente elevadas, proyectándose máximas de hasta 35°C para el día de Navidad. Rancagua seguirá una tendencia similar con 33°C, mientras que Chillán y Los Ángeles registrarán valores en torno a los 30°C y 27°C".