La brutal pelea en pleno vuelo de unos pasajeros, mientras otros gritaban aterrorizados

Volaron los puños. Y es que dos hombres comenzaron a pelear a golpes en el pasillo de un avión de Southwest Airlines -una aerolínea estadounidense-, en pleno vuelo y despertando los gritos de los demás pasajeros que intentaban tranquilizarlos.

“¡Eres un cabr…!”, repetía una y otra vez un hombre, que vestía una chaqueta negra, mientras otras personas gritaban: “¡Basta! ¡Suéltalo!”. Pero a pesar de la insistencia de los espectadores, los dos hombres seguían intentando golpearse y uno se abalanzaba sobre el otro. Otros más valientes intentaban separarlos con los brazos, sin éxito.

La razón de la pelea

Aparentemente, según algunos testigos, uno de los hombres, que está tatuado, había chocado accidentalmente con la esposa del otro en el área de la puerta, antes de abordar el avión y que se había molestado, diciendo algo “malo”.

Ante ello, ya dentro del avión y cuando este ya había despegado, el esposo se acercó al caballero tatuado, que había golpeado sin querer a su esposa, le pidió su dirección y luego comenzó a golpearlo.

Otro testigo, que estaba unas pocas filas detrás del caos, dijo que el hombre tatuado estaba sentado y no tenía una posición de defenderse del ataque del hombre con chaqueta negra. “Probablemente golpeó al tipo cuatro veces antes de que alguien comenzara a grabar”, relata.

“El tipo de chaqueta simplemente perdió los estribos, se rompió, eso lo provocó”.

Pero el agresor (esposo), comenzó a gritar: “Les contaré a todos lo que pasó. Este tipo se acercó agresivamente con mi familia. No juegues con mi familia. Me sentaría en la cárcel por ti si te acercas a mi familia. Moriré por mi familia, por eso te golpeé el trasero. No hay otra razón”.

La aerolínea reconoció el incidente, pero no dio más detalles que una felicitación a su tripulación por contener el suceso: “Nada que compartir aparte de decir que nuestras tripulaciones de vuelo están bien entrenadas en la desescalada y las felicitamos por manejar la situación y garantizar la seguridad y comodidad de los demás pasajeros en la cabina”.

El vuelo llegó a tierra sin ningún otro imprevisto, y el hombre golpeado no quería salir del avión, pero el personal de tierra insistió en que saliera para recibir un tratamiento oportuno, después de los graves golpes que recibió.