    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Se trata del primer vuelo tripulado del programa Artemis, que busca enviar astronautas a orbitar la Luna por primera vez desde 1972.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”. Foto: NASA

    La misión que marcaría el regreso de astronautas a la Luna por primera vez en más de medio siglo volvió a sufrir un revés.

    La NASA confirmó que la ventana de lanzamiento de Artemis II, prevista para el 6 de marzo, quedó “fuera de consideración” tras detectar un problema técnico de último momento en su cohete.

    La misión Artemis II

    Artemis II es el primer vuelo tripulado del programa Artemis. La misión contempla enviar a cuatro astronautas en un viaje de diez días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, sin alunizaje.

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”. Foto: NASA

    Será la primera vez que humanos viajen hasta las cercanías del satélite desde Apollo 17, en 1972.

    El vuelo, además, es clave para el futuro del programa: permitirá probar en condiciones reales la cápsula Orión, los sistemas de navegación y las maniobras en órbita lunar, allanando el camino para Artemis III, misión con la que la agencia busca concretar un nuevo alunizaje hacia 2028.

    El problema técnico que obligó a frenar el despegue

    El nuevo retraso se produjo luego de que los ingenieros detectaran una interrupción en el flujo de helio hacia la etapa de propulsión criogénica provisional del cohete Space Launch System (SLS), durante controles de rutina realizados tras un ensayo general considerado exitoso.

    En simple, los flujos de helio no estaban circulando correctamente en una parte del cohete.

    El helio cumple una función crítica: se utiliza para presurizar los tanques de combustible y purgar los motores antes del despegue.

    Sin un flujo estable, el lanzamiento no puede realizarse de manera segura. La agencia calificó la alteración como un problema técnico grave.

    El administrador de la NASA, Jared Isaacman, explicó que la causa podría estar en “un filtro, una válvula o una placa de conexión defectuosos”.

    “Comenzaremos los preparativos para el retroceso, y esto dejará fuera de consideración la ventana de lanzamiento de marzo”, señaló en la red social X.

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”. Foto: NASA

    “Entiendo que la gente esté decepcionada con este avance. Esa decepción la siente especialmente el equipo de la NASA, que ha trabajado incansablemente para preparar este gran proyecto”, agrega.

    Para solucionar la falla, el cohete de 98 metros deberá ser trasladado desde la plataforma de lanzamiento hasta el Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

    Ese procedimiento logístico, por sí solo, descarta cualquier intento de despegue en marzo.

    Un calendario cada vez más ajustado

    La próxima ventana disponible se abre en abril de 2026. Una de las fechas posibles es el 1 de abril, coincidiendo con la llamada “Luna Rosa”, la primera luna llena de la primavera en el hemisferio norte.

    El retraso se suma a otros contratiempos recientes. A comienzos de mes, fugas de hidrógeno obligaron a repetir pruebas de repostaje. Aunque el segundo ensayo mostró mejoras, el problema con el helio volvió a frenar el calendario.

    No es la primera vez que el SLS enfrenta dificultades. El vuelo sin tripulación Artemis I, lanzado en 2022, también acumuló múltiples retrasos antes de despegar.

    Por ahora, el regreso tripulado a la Luna deberá esperar, una vez más.

