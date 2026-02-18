SUSCRÍBETE
    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Casi 40 años después de Chernobyl, la ciencia logra responder una incógnita: ¿hubo daño genético en los hijos de las personas que estuvieron expuestas a radiación?

    Por 
    Constanza Llefi
    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    El 26 de abril de 1986, en la central nuclear ubicada cerca de la ciudad de Prípiat (Ucrania), ocurrió el accidente de Chernobyl. Este fue provocado por errores humanos y fallas técnicas durante una prueba de seguridad mal ejecutada en un reactor, lo que provocó un aumento descontrolado de energía, dos explosiones y un incendio que liberó enormes cantidades de radiación en la atmósfera.

    El accidente obligó a evacuar a más de 100.000 personas y, si bien la cifra exacta de muertes que provocó es objeto de debate, según lo reconocido oficialmente fallecieron 31 trabajadores y bomberos por síndrome de radiación aguda.

    Además, la exposición a la radiación provocó el aumento de ciertos tipos de cáncer y dejó a la ciudad, hasta el día de hoy, inhabilitada.

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Por décadas, los científicos se cuestionaron qué consecuencias podría llegar a tener este suceso en los hijos de las personas que fueron expuestas en el accidente. Finalmente, un estudio publicado recientemente dio las respuestas.

    Los autores de la investigación publicada en Scientific Reports y difundida por Sciencealert establecieron por primera vez cuál fue el daño al ADN que provocó la radiación del desastre nuclear más grande de la historia.

    Radiación y herencia genética: qué descubrieron los expertos

    La investigación estuvo dirigida por un equipo de expertos de la Universidad de Bonn en Alemania y tuvo como enfoque principal identificar si existe algún daño que se haya traspasado a los hijos de las personas que estuvieron afectadas por la emisión que provocó el accidente.

    La radiación es energía que se mueve en forma de ondas y puede provenir del sol, de materiales radioactivos o de equipos médicos como las máquinas para radiografía. En pequeñas cantidades es normal, pero en dosis elevadas puede dañar las células. Si el daño ocurre en el ADN, esto puede generar mutaciones genéticas.

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Específicamente, los realizadores se enfocaron en buscar una alteración específica denominada mutación agrupada (cDNM), una especie de cicatriz genética que demuestra que hubo un evento que produjo daño en el ADN y que, cuando la célula intentó reparar ese daño, lo hizo de manera defectuosa.

    Con el estudio, los científicos descubrieron que los hijos de trabajadores expuestos a radiación tenían más mutaciones agrupadas en comparación a los demás.

    Análisis genético confirma una diferencia medible entre hijos de padres expuestos y no expuestos

    Para obtener las conclusiones, los expertos le realizaron a 1.515 personas escaneos de secuenciación del genoma completo: un proceso de laboratorio que consiste en determinar la secuencia del ADN de una persona.

    Reunieron a 130 hijos de trabajadores de limpieza de Chernobyl, 110 hijos de operadores de radar militares alemanes que estuvieron expuestos a radiación dispersa y 1.275 hijos de padres que no estuvieron expuestos, para utilizar como referencia.

    En promedio, los hijos de trabajadores de Chernobyl tenían 2,65 mutaciones agrupadas, los hijos de otros trabajadores expuestos a radiación tenían 1,48 y el grupo de padres sin exposición tenían 0,88.

    Esto demuestra que si hay una diferencia real y medible. Si bien no es enorme, sigue siendo significativa.

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Los autores de la investigación aclararon que hay una huella de un daño genético que se provocó por un factor externo, pero que esto no parece traducirse en un impacto de salud dramático.

    Según los científicos, esto se debe a que muchas de las mutaciones causadas por la radiación se encuentran en ADN no codificante (secuencias que no contienen instrucciones para sintetizar proteínas o realizar procesos vitales).

    Primer estudio en establecer una relación genética clara, aunque con limitaciones metodológicas y de alcance

    El estudio es de carácter único, ya que fue el primero en establecer una relación genética clara producida por la radiación, pero tiene limitaciones a tomar en cuenta.

    Dado que la exposición inicial en las personas de Chernobyl ocurrió hace décadas, los investigadores tuvieron que utilizar registros históricos y dispositivos con décadas de antigüedad para estimar a cuánto realmente se exhibieron los humanos.

    Los hijos de los trabajadores de Chernobyl tienen mutaciones en su ADN, según un reciente estudio

    Además, la muestra no es gigantesca y fue de carácter voluntario, no mide los efectos a largo plazo en nietos, ni prueba una causalidad, sino más bien una asociación fuerte.

    A pesar de eso, la ciencia finalmente tiene una respuesta sobre los efectos de la exposición prolongada que la radiación puede dejar en el ADN de las generaciones futuras.

    Además, la investigación permite tomar precauciones de seguridad: “El potencial de transmisión de alteraciones genéticas inducidas por radiación a la siguiente generación es de particular preocupación para los padres que pueden haber estado expuestos a dosis más altas de radiación y potencialmente durante períodos de tiempo más largos de lo que se considera seguro”, escribieron los investigadores.

