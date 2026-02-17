SUSCRÍBETE
    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Servicios patrimoniales, rutas del vino, viajes nocturnos y recorridos por el desierto y el sur del país forman parte de la programación estival 2026 de EFE.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano. Foto: EFE

    Con una programación especial que incluye rutas patrimoniales, enoturísticas y nocturnas, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) comenzó en enero su temporada estival 2026.

    La oferta contempla recorridos desde Arica hasta Temuco, con servicios turísticos que buscan posicionar al tren como una alternativa para viajar y recorrer el país durante las vacaciones.

    Eric Martin, presidente de EFE destacó que “esta programación de verano refleja el compromiso de EFE con acercar el tren a las personas y a los territorios (...) También impulsa el turismo, el desarrollo local y una forma de viajar más sustentable, desde el norte hasta el sur de Chile”.

    Aquí el listado completo de los recorridos que está ofreciendo EFE para este verano:

    1. Arica – Poconchile

    El recorrido Arica - Poconchile pone el foco en el patrimonio cultural del Valle de Lluta, en la Región de Arica y Parinacota.

    El viaje parte desde la maestranza Chinchorro y avanza por el valle permitiendo observar vestigios de la cultura Chinchorro (declarada Patrimonio de la Humanidad), las Colcas de Huaylacán (antiguos depósitos de almacenaje utilizados por culturas preincaicas e incas) y paneles de geoglifos en las laderas.

    La experiencia combina paisaje desértico, historia andina y relatos sobre el desarrollo agrícola del valle, especialmente el cultivo del maíz.

    Duración: 5:45 horas

    Próximas salidas: 21 de febrero y 9 de mayo

    Precio: $13.900 adultos

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano. Foto: EFE

    2. Tren Sabores del Cachapoal

    Esta es una ruta enoturística hacia la Región de O’Higgins, con destino a viñas ubicadas en Pelequén, San Vicente de Tagua Tagua, Rengo y Peumo.

    El viaje del Tren Sabores del Cachapoal parte desde Estación Central y permite elegir entre clase salón o preferente.

    Durante el trayecto se realizan degustaciones a bordo y, una vez en destino, los pasajeros visitan bodegas, conocen el proceso de producción y fermentación del vino y comparten un almuerzo en la viña seleccionada.

    El regreso a Santiago también incluye actividades y degustaciones.

    Precio: Salón $90.500 / Preferente $99.500

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano. Foto: EFE

    3. Tren del Recuerdo Santiago – Limache

    El tradicional servicio patrimonial sumó como destino la localidad de Limache, reactivando una ruta que estuvo cerca de 24 años sin transporte de pasajeros.

    El recorrido Tren del Recuerdo Santiago-Limache atraviesa el punto más alto de la red central y el Valle del Aconcagua.

    Además, el itinerario contempla la posibilidad de descender en Llay Llay para conocer viñas boutique, circuitos patrimoniales y emprendimientos locales.

    Precios

    • Salón $29.900
    • Primera $33.900
    • Súper Salón $46.900
    • Mesa Comedor $115.000
    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano. Foto: EFE

    4. Tren Sabores del Maule

    El Tren Sabores del Maule es un servicio full day hacia la Región del Maule, con visitas a viñas en Talca o San Javier, como Balduzzi o Casa Donoso. El viaje incluye música en vivo y degustaciones durante el trayecto.

    En destino, los pasajeros recorren las instalaciones, conocen el proceso productivo, almuerzan en la viña y acceden a descuentos en tienda.

    Precio:

    • Salón desde $108.000
    • Preferente desde $120.000

    Próximo viaje: 21 de febrero

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano. Foto: EFE

    5. Tren Turístico Arica – Central

    El recorrido Arica - Central parte desde la Estación Chinchorro y avanza por el desierto hasta internarse en el Valle de Lluta.

    Durante el trayecto se aprecia una pendiente del 3%, considerada un hito de la ingeniería ferroviaria.

    El destino es la histórica estación del Ferrocarril Arica–La Paz, inaugurada en 1913 y ubicada a 1.400 metros sobre el nivel del mar, en el kilómetro 70 de la vía.

    El lugar destaca por su arquitectura neoclásica y su relevancia histórica en el transporte de minerales y pasajeros entre Chile y Bolivia.

    Próxima salida: 11 de abril

    Precio: $17.990 adultos

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano. Foto: EFE

    6. Tren del Recuerdo Santiago – Temuco

    El servicio nocturno recupera la histórica conexión ferroviaria en el Tren del Recuerdo Santiago - Temuco.

    Durante el verano 2026 operará todos los fines de semana entre enero y mediados de marzo, con salida los viernes desde Santiago y regreso los domingos desde Temuco.

    El viaje conecta la Región Metropolitana con La Araucanía en un trayecto que combina tradición ferroviaria y comodidad en distintas clases.

    Precios:

    • Turista $25.900
    • Súper Salón $33.900
    • Preferente $46.900
    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano. Foto: EFE

    7. Tren de las Estrellas Arica – Central

    Experiencia nocturna por la histórica ruta Arica–La Paz, recorriendo 70 kilómetros hasta la estación Central, un antiguo poblado ferroviario.

    El Tren de las Estrellas Arica-Central, de tres horas, atraviesa el Valle de Lluta y asciende hasta los 1.400 metros de altitud.

    Incluye actividades de observación astronómica junto a agrupaciones especializadas y telescopios, aprovechando la baja contaminación lumínica del sector.

    Tarifa única: $20.000

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano. Foto: EFE

    8. Tren del Recuerdo Santiago – San Antonio

    Este servicio patrimonial recrea el antiguo trayecto ferroviario entre Santiago y el puerto de San Antonio.

    Los coches datan de las décadas de 1920 y 1930 y conservan su estética original.

    El viaje dura 3 horas y 30 minutos por tramo y contempla una detención en Malvilla, donde emprendedores locales suben al tren para ofrecer productos típicos de la zona.

    Precios:

    • Salón $29.900
    • Primera $31.900
    • Mesa Video Bar $109.000
    • Mesa Comedor $109.000
    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano. Foto: EFE

    9. Tren Sabores Alto de Colchagua

    El Tren Sabores Alto de Colchagua es una nueva ruta enoturística hacia San Fernando, en la Región de O’Higgins.

    El viaje parte desde Estación Central y contempla degustaciones a bordo.

    En el destino, los pasajeros visitan viñas del sector, recorren sus instalaciones y conocen los procesos de producción, además de degustar vinos y productos locales antes del retorno a Santiago.

    Precios:

    • Salón $89.500
    • Preferente $98.500
    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano. Foto: EFE

    10. Tren Arica – Hacienda Eco Truly

    El Tren Arica - Hacienda Eco Trully es un recorrido por el Valle de Lluta que combina patrimonio cultural y turismo sustentable.

    Durante el trayecto se observan geoglifos, vestigios arqueológicos y paisajes agrícolas del norte.

    El destino es la Hacienda Eco Truly, una finca ecológica vinculada a una red internacional de ecoaldeas, donde se promueve la vida en conexión con la naturaleza y prácticas sustentables.

    Precio: $13.900 adultos

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano. Foto: EFE

    Lee también:

    TrenChileVeranoEFEPanoramasTurismoViajeEntretenciónFin de semanaTendencias

