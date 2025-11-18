BLACK SALE $990
    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes

    Chile obtuvo el primer lugar en el ranking 2025 de las mejores viñas del mundo, con Santa Rita como la gran destacada por Forbes. Conoce qué resaltó la revista y qué otras viñas chilenas entraron en la lista.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes. Foto: santarita.com

    El flamante primer puesto del ranking de las 50 mejores viñas del mundo de este 2025 —publicada por la revista Forbes— es para Chile.

    Se trata de Santa Rita, la viña chilena que fue elegida como la mejor del mundo por expertos en vino, gracias a su tradición, trayectoria, sostenibilidad, responsabilidad social y transparencia, según explicaron desde el medio.

    Ubicada a 45 minutos de Santiago, en Buin, Provincia de Maipo, desde Forbes aseguraron que se trata de una de las viñas que, sin duda, merece una visita de los amantes del vino.

    Esto es lo que la revista destacó de Santa Rita.

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes. Foto: Santarita.com

    Santa Rita: la viña chilena elegida como la mejor del mundo

    En la nota publicada por Forbes, resaltaron que Santa Rita es una viña que está en una finca del año 1880, “con raíces vitivinícolas que se remontan al siglo XVII, cuando se plantaron las primeras vides para la producción de vino y brandy”.

    Para quienes quieran visitar el lugar, se llevarán la sorpresa de visitar una casa antigua —que hoy es el Hotel Casa Real— con una capilla neogótica y un parque de 40 hectáreas que ofrece “un entorno romántico para catas y paseos en carruaje”.

    Son ocho los recorridos guiados que se pueden hacer en la finca —declarada Monumento Nacional en 1972— donde se recorren las bodegas históricas, se hacen catas clásicas (con opción de catas verticales premium), paseos a caballo y maridajes.

    Además, los invitados podrán degustar alimentos en el Restaurante Doña Paula y Café La Panadería y comprar vinos en la tienda del lugar. También visitar el Museo Andino “que alberga más de 3.000 piezas arqueológicas y etnográficas”.

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes. Foto: Santarita.com

    Desde la viña Santa Rita, agradecieron el reconocimiento y dijeron que “nos llena de orgullo y refleja el trabajo de generaciones que han hecho de Santa Rita un referente del vino y la cultura en Sudamérica”.

    “Más que un premio a una viña, es una distinción que celebra el legado, la identidad y la proyección de nuestro país en el mundo”, dijo Elena Carretero, Gerente de Asuntos Corporativos, Sustentabilidad y Turismo de Santa Rita, en una nota publicada en la página web de la viña.

    Las otras viñas chilenas destacadas por Forbes este 2025

    Además del primer puesto de Santa Rita, otras viñas chilenas forman parte del prestigioso ranking de las 50 mejores del mundo de Forbes.

    En concreto, fueron cinco las destacadas por la revista. Estas son, según el lugar que ocupan en el listado:

    1. Santa Rita.
    2. Santa Carolina.
    3. Viu Manent .
    4. De Martino.
    5. VIK.

