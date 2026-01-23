La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”. Foto: TripAdvisor.

Durante el verano, Chile es el destino favorito de miles de turistas. Aunque a algunos les gusta el movimiento de ciudades grandes como Santiago, otros prefieren visitar la costa, para gozar de la playa, el sol y el mar.

Y aunque el océano Pacífico puede ser atemorizante para muchos —por su gélida temperatura y profundidad—, el medio argentino MDZ recomendó a sus lectores una playa chilena donde “el mar es calmo y se disfruta sin apuro” , perfecta para las vacaciones en familia.

Se trata de La Herradura , en la Región de Coquimbo , una bahía en forma de herradura que protege del oleaje y hace que el mar esté sereno, con arena blanca. “Este destino es ideal para el verano”, aseguraron desde MDZ.

La Herradura: la playa chilena destacada por un medio argentino

En La Herradura, los visitantes chilenos y extranjeros pueden disfrutar de un entorno natural con vistas hermosas, deportes náuticos, restaurantes, entre otros.

Para quienes aman meterse al mar, pueden hacerlo con más tranquilidad que en otras playas, pues el oleaje es más tranquilo y se puede caminar varios metros hacia dentro sin que el agua te cubra por completo.

“Por eso es muy elegida por familias, personas mayores y por quienes simplemente quieren flotar, nadar con tranquilidad o refrescarse sin sobresaltos”, destacó el medio argentino.

Además, es un lugar de fácil acceso: está ubicada en Coquimbo, y cerca de ella hay alojamientos, tiendas, supermercados, restaurantes y otras atracciones costeras.

“La Herradura también se destaca por su paisaje. Al estar encerrada entre cerros, la playa ofrece vistas amplias y atardeceres muy marcados, con el sol cayendo sobre el agua calma. El entorno acompaña esa sensación de quietud que se mantiene incluso en temporada alta”.