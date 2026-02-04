SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Más de medio siglo después de la última huella humana en la Luna, la NASA vuelve a mirar al satélite natural con el objetivo de regresar. Para lograrlo, la agencia espacial ya puso en marcha una serie de ensayos clave que definirán si el próximo viaje tripulado está listo para despegar.

    Por 
    Constanza Llefi
    Foto: NASA

    La NASA comenzó con los preparativos finales para llevar a cabo la misión Artemis II. Específicamente, la agencia espacial ha comenzado una prueba llamada Ensayo General de Lanzamiento, que busca comprobar que el cohete y todos sus sistemas funcionen de manera correcta para asegurar el bienestar de los astronautas una vez se encuentren en el espacio.

    Esta misión será la primera en más de 50 años en llevar a humanos al entorno lunar. La última operación de este tipo fue Apolo 17, realizada en diciembre de 1972, cuando los astronautas caminaron sobre la Luna.

    ¿Cuáles son las pruebas necesarias a realizar para que despegue este cohete?

    La NASA explicó que para llevar a cabo esta misión espacial, se debe simular previamente casi todos los pasos del lanzamiento real del cohete que será utilizado en la ocasión, pero sin encender los motores de este.

    En concreto, la nave que está siendo utilizada para realizar las pruebas técnicas y que, posteriormente, se usará en la misión real, es el Space Launch System, que mide 98 metros de altura.

    Foto: NASA

    Este cohete se llena con más de 2,6 millones de litros de combustible criogénico, que tiene la particularidad de ser extremadamente frío (cientos de grados bajo cero) debido a su mezcla de hidrógeno y oxígeno.

    Además del abastecimiento de la astronave, el personal de la NASA debe ejecutar la secuencia de la cuenta regresiva, que toma 48 horas de preparación. También practican reinicios de esta misma en diferentes etapas del proceso para asegurar que el equipo es capaz de manejar cualquier tipo de eventualidad en la misión real.

    Por último, los técnicos tienen la responsabilidad de vaciar el tanque de combustible de manera segura, lo cual es clave en caso de que el lanzamiento real del cohete se cancele o posponga por alguna emergencia.

    Respecto a los cuatro astronautas que irán en esta misión (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen), se encuentran realizando una cuarentena en la ciudad de Houston para evitar contraer cualquier enfermedad antes de viajar al espacio.

    Todos estos ensayos permiten detectar errores técnicos, probar que tan bien funciona la coordinación humana y de los equipos tecnológicos en caso de problemas inesperados y asegurar que los equipos de control y de tierra trabajen sincronizados.

    Un lanzamiento de este tipo es complejo, es por eso que antes de mandar personas a bordo de un cohete, la NASA busca asegurarse que todos se desempeñen correctamente.

    ¿En qué consiste específicamente la misión Artemis II?

    A diferencia de la misión Apolo 17, Artemis II no aterrizará en la Luna, sino que los astronautas viajarán al borde y rodearán el satélite natural. Después de eso, regresarán a la Tierra.

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Se supone que todo este proceso debería tener entre 9 a 10 días de duración. De ser exitoso, le permitirá a la NASA confirmar que la nave funciona bien con humanos a bordo y que los sistemas de soporte vital son confiables. Además, dará la oportunidad de que se prepare Artemis III, que sí intentará aterrizar en la Luna.

    Originalmente, la agencia espacial declaró que el lanzamiento podría ocurrir los primeros días de febrero, sin embargo, se reportaron problemas de fugas de combustibles en la nave.

    Por ahora, la nave podría despegar desde el día viernes 6 de febrero, hasta el lunes 9.

