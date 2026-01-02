SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Victoria Jones, de 34 años, fue encontrada muerta la madrugada del 1 de enero en un hotel de San Francisco.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    La hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue encontrada muerta durante la madrugada del 1 de enero en un hotel de San Francisco, en California.

    La información fue dada a conocer por el medio estadounidense TMZ, que citó a fuentes policiales y a autoridades locales.

    De acuerdo con el sitio web, Victoria fue hallada sin vida al interior del Fairmont San Francisco, un hotel de alto nivel ubicado en el centro de la ciudad.

    Cronología del suceso

    Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco informó a TMZ que unidades de la ciudad acudieron al recinto a las 2:52 de la madrugada tras recibir un llamado por una emergencia médica.

    Al llegar al lugar, los paramédicos realizaron una evaluación inicial y declararon a la mujer fallecida en el sitio.

    Posteriormente, la escena fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para continuar con las diligencias correspondientes.

    Desde la policía local indicaron al mismo medio que alrededor de las 3:14 de la madrugada sus agentes llegaron al hotel tras recibir el reporte del fallecimiento de una persona.

    En el lugar, se reunieron con el personal médico, quienes confirmaron la muerte de una mujer adulta.

    Aún sin causa de muerte

    El médico forense se presentó en el hotel para realizar una investigación preliminar.

    Hasta ahora, la causa de la muerte no ha sido determinada y las autoridades no han entregado mayores antecedentes sobre las circunstancias del fallecimiento.

    Tampoco se ha informado si existen indicios de participación de terceros.

    ¿Quién es Victoria Jones?

    Victoria Jones nació del matrimonio entre el actor Tommy Lee Jones y su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

    Aunque Victoria mantuvo una vida mayormente alejada del foco mediático, tuvo breves incursiones en el mundo del cine y la televisión desde temprana edad.

    Debutó como actriz en Hombres de Negro II (2002), cuando aún era menor de edad, y luego participó en la serie One Tree Hill (2003).

    También apareció en Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre, en la que colaboró además su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa.

    Victoria Jones tenía 34 años al momento de su fallecimiento. Por ahora, el caso permanece bajo investigación y se espera que el médico forense entregue más información en los próximos días.

