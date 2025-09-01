SUSCRÍBETE
Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza

Las autoridades israelíes aseguraron que el portavoz murió a causa de un ataque aéreo realizado por sus fuerzas en la Ciudad de Gaza. Precisaron que su verdadero nombre era Hudahaifa Kahlout y que la operación se basó en información recopilada previamente sobre su escondite.

Alexis Paiva Mack 
Alexis Paiva Mack
SAID KHATIB

El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este domingo 31 de agosto que un ataque aéreo en Gaza provocó la muerte del vocero del brazo armado de Hamas, Abu Obeida.

El titular de la cartera del gobierno israelí, Israel Katz, confirmó el fallecimiento del portavoz del grupo militante a través de una publicación en sus redes sociales. Felicitó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al servicio de seguridad, Shin Bet, por lo que denominó como una “ejecución perfecta”.

Obeida era conocido por sus discursos virales en los que denunciaba a las fuerzas israelíes, mientras llevaba una kufiya envuelta en el rostro.

Era uno de los pocos altos cargos supervivientes de Hamas que quedaban en la Franja de Gaza.

Cabe recordar que la guerra en el territorio estalló el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo militante realizó una ofensiva contra Israel que dejó 1.200 muertos y 250 secuestrados.

Desde entonces, las fuerzas israelíes han realizado ataques constantes contra la Franja de Gaza, los cuales han provocado más de 60.000 muertes, según denuncian las autoridades sanitarias locales.

A lo largo de la guerra, los ataques israelíes han asesinado a la mayoría de los líderes de Hamas que se encuentran en Gaza, incluido Yahya Sinwar, a quien Israel atribuyó la autoría intelectual de la ofensiva del 7 de octubre de 2023.

El reciente ataque aéreo que según las autoridades israelíes provocó la muerte de Obeida se posiciona mientras se espera que Israel inicie pronto su ofensiva masiva sobre la Ciudad de Gaza.

Desde Israel han descrito a esta última como un bastión de Hamas. Presumen que gran parte de los altos mandos que quedan del grupo se esconden ahí, incluido el actual líder Ezzedin Al-Haddad.

Según informaciones rescatadas por el Wall Street Journal, decenas de miles de reservistas israelíes han sido llamados a las filas y se espera que comiencen a prestar servicio dentro de los próximos días.

Las autoridades sanitarias gazatíes reportaron 88 muertes relacionadas con la guerra en las últimas 24 horas en toda la Franja de Gaza. No obstante, no detallaron el número de bajas en el reciente ataque contra Obeida en la Ciudad de Gaza.

Cuando el citado periódico consultó a Hamas sobre este último ataque, el grupo militante no respondió a las solicitudes de comentarios.

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza.

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado

El Ejército de Israel afirmó a través de un comunicado emitido este domingo que el verdadero nombre de Abu Obeida era Hudahaifa Kahlout y que la operación para asesinarlo se dirigió desde la sede del Shin Bet.

Precisaron que el ataque se basó en información recopilada previamente sobre el escondite del vocero de Hamas.

Las autoridades militares israelíes acusaron al brazo mediático del grupo militante, liderado por Obeida, de emplear terrorismo psicológico, más recientemente con la publicación de videos de rehenes israelíes —en deplorables condiciones— suplicando para ser liberados.

Describieron al vocero como un gestor clave de las relaciones públicas y el “aparato de propaganda” de Hamas, tanto antes como durante la guerra actual.

Tres días antes de su presunta muerte, el viernes, Obeida emitió un comunicado en el que afirmó que los combatientes del grupo militante estaban esperando “dar una dura lección a los invasores” si Israel continuaba con sus planes de tomar el control de la Ciudad de Gaza.

Quién era Abu Obeida, el vocero de Hamas que Israel asegura haber asesinado con un ataque en Gaza.

El domingo, mismo día en que se reportó el fallecimiento del vocero, civiles palestinos continuaron escapando de la ciudad, a raíz de las advertencias del ejército israelí.

Las fuerzas israelíes ya están posicionadas en las afueras de la ciudad y han instado a los residentes a que se vayan.

Afirman que el objetivo de su operación en la Ciudad de Gaza es evitar que Hamas siga teniendo el control sobre la población civil. Aseguran que posteriormente esperan entregar el control de la Franja a un tercero.

Sin embargo, aquel plan ha enfrentado una fuerte oposición tanto a nivel local como regional e internacional.

Las autoridades israelíes han insistido en que los civiles deben evacuar la ciudad por su propia seguridad, para así dirigirse a otras zonas de la Franja en las que, según afirman, están estableciendo una nueva infraestructura humanitaria para acoger a los nuevos desplazados.

No obstante, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, aseguró el sábado que no hay un lugar dentro del enclave que pueda recibir a una oleada masiva de civiles con condiciones satisfactorias de alojamiento, salud, higiene, seguridad y nutrición.

Enfatizó, según declaraciones rescatadas por el Journal, que “esto hace que cualquier evacuación no solo sea inviable, sino incomprensible en las circunstancias actuales”.

