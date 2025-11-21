Quién es Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan en México

Las autoridades de México reportaron este miércoles 19 de noviembre la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien es descrito como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El edil fue asesinado a disparos la noche del 1 de noviembre, después de que participara en un evento público por el Día de los Muertos en la mencionada localidad del estado de Michoacán.

El caso ha generado conmoción en todo el país, hasta el punto en que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para combatir la violencia y los problemas de seguridad en la región.

Tras la detención de “El Licenciado”, el secretario de Seguridad federal de México, Omar García Harfuch, declaró en una conferencia de prensa que este arresto es “un paso clave” tanto para esclarecer el crimen contra Manzo como para acabar con redes delictivas .

García Harfuch y el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, afirmaron que las investigaciones continúan y anticiparon que habrá más detenciones.

Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, es descrito por las autoridades como uno de los líderes de una célula delictiva local y uno de los presuntos responsables de planear y ordenar el asesinato de Manzo .

Este último había asumido el cargo en septiembre de 2024. Uno de los principales pilares de su discurso fue denunciar los problemas de seguridad que se enfrentan en la región.

Durante el tiempo en que fue alcalde de Uruapan, pidió tanto al gobierno federal como al estatal que le dieran apoyo para combatir la delincuencia en Uruapan.

Se trata de una zona en la que destacan las actividades agrícolas y en la que muchos productores aseguran ser víctimas de extorsiones, según rescata CNN.

Las autoridades afirmaron que la célula delictiva de la que “El Licenciado” es uno de los líderes está ligada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , cartel del narcotráfico que es conocido como uno de los más violentos del país.

De acuerdo a las autoridades de México y Estados Unidos, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, es el presunto líder de esta última organización criminal.

La Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita su arresto.

Según rescata El País, “El Licenciado” declaró que su jefe es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, del CJNG .

Sin embargo, hasta el momento, no se tiene claridad sobre la presunta implicación del CJNG en el crimen contra el alcalde de Uruapan.

Cómo fue el arresto de Jorge Armando “N”, el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Jorge Armando “N” fue detenido el martes 18 de noviembre en un domicilio de la colonia Centro de Morelia, en la capital de Michoacán.

El operativo contó con la participación de fuerzas federales y estatales, según informaron las autoridades mexicanas.

La Secretaría de Seguridad y Protección detalló que le decomisaron una identificación, un arma corta, un cargador, dos equipos telefónicos, un teléfono celular, dosis de droga, una bolsa con una sustancia granulada y un vehículo .

Su detención fue posible gracias a peritajes que incluyeron revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas y análisis de dispositivos electrónicos, afirmó García Harfuch al día siguiente del arresto.

Previamente, las autoridades habían identificado a un adolescente de 17 años como el presunto autor material del asesinato de Manzo. El menor fue abatido después de que abriera fuego contra el alcalde.

Otros dos hombres presuntamente involucrados en el crimen fueron encontrados muertos el pasado 10 de noviembre, detalló García Harfuch.

Sus cadáveres fueron hallados en una carretera de Michoacán. Según el secretario, se trató de un homicidio que buscó “impedir el desarrollo de las investigaciones” policiales en el caso de Manzo.

García Harfuch dijo que, un día después de que encontraran los cuerpos, las autoridades hallaron sus teléfonos celulares.

Tras analizarlos, vieron que uno de los fallecidos estaba en un grupo de una aplicación de mensajería en el que se coordinó el atentado contra el edil de Uruapan.

Dentro de ese grupo, vieron que “El Licenciado” había dado las instrucciones para el ataque , según el secretario.

Después del atentado, dijo García Harfuch, “en el grupo les pidieron a todos ocultarse para evitar ser detenidos” .

Las investigaciones en torno al caso siguen en curso.