Quién es Nicole Row, la bajista de Incubus que se robó las miradas en Viña 2025

Mientras Incubus repasaba sus grandes éxitos en la cuarta noche del Festival de Viña 2025 , hubo una integrante de la banda que acaparó las miradas debido a su talento y juventud.

Se trata de Nicole Row , de 33 años, quien desde el año pasado es la bajista del grupo californiano tras la salida de Ben Kenney.

Quién es Nicole Row, la bajista de Incubus

Row, quien es oriunda de Fresno, California, cuenta con una destacada trayectoria en la música. Fue parte de la gira mundial que Miley Cyrus realizó en 2017, que tenía por fin de promocionar el disco Younger Now. Ese mismo acompañó en voz a la artista estadounidense durante varias presentaciones en vivo.

A partir de 2018, trabajó junto a la banda Panic! At The Disco durante cinco años. En esa misma época colaboró con Dua Lipa en las grabaciones de Levitating, uno de los hits más recordados de la artista británica.

Nicole Row, bajista de Incubus, en Viña 2025. Foto: Aton Chile.

Su ingreso a Incubus ocurrió en 2023, primero como reemplazo temporal del bajista Ben Kenney, quien estaba recuperándose tras una cirugía por un tumor cerebral.

“El año pasado descubrí que tenía un tumor cerebral. En cuanto llegué a casa de la gira me operaron con éxito para extirparlo. Este año me estoy tomando un tiempo alejado de las giras y las redes sociales para recuperarme”, reveló Kenney a través de redes.

Apenas llegó a Incubus, Row generó una buena impresión en el equipo. Ella era fan del grupo desde su época escolar, por lo que sabía tocar gran parte de su material.

“Fue divertido porque cuando entramos a la sala para tocar, me preguntaron si conocía alguna de sus canciones y yo me reí mucho y les expliqué que podía cantarlas todas”, dijo la artista en entrevista con el medio Bass Magazine .

Nicole Row es oriunda de Fresno, California. Foto: Instagram.

Finalmente Row se convirtió en miembro oficial de la banda en 2024, después de la salida definitiva de Kenney.

“Trajo un universo completamente nuevo a nuestra banda, lo cual ha sido increíble”, reveló Brandon Boyd, líder de Incubus, en diálogo con Rolling Stone .

Cabe recordar que la agrupación de Drive y Wish You Were Here ha pasado por tierras chilenas en tres ocasiones: la primera en 2007, donde se presentaron en el Arena Santiago -ahora Movistar Arena-, la segunda en 2010 en el Festival Maquinaria y un show benéfico para los 33 mineros, y la tercera en 2013, en la Pista Atlética del Estadio Nacional.

Sin embargo, el Festival de Viña fue la primera ocasión en que la banda actuó en el país con Row como bajista.