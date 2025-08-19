Quién es quién en la bizarra "maratón" de corpóreos en un partido del fútbol de Chile

Una escena insólita se vivió el domingo pasado durante un partido de fútbol en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde se realizó una peculiar carrera de corpóreos .

El evento ocurrió en el entretiempo del partido entre Coquimbo Unido y Everton de Viña del Mar, que terminó con triunfo aurinegro por 2-1 y consolidó al pirata en el liderato del campeonato nacional.

En una pista improvisada –en la cancha principal del recinto– acudieron a la cita personajes de mundos muy distintos como Barbón, Dr. Simi y Teletín entre otros .

Lo del entretiempo y la maraton de corporeos debe ser de las cosas mas freak q vi ..bendita chilean premier league @AbranCancha8 #coquimbo pic.twitter.com/GbCi0myA8j — oscar gabriel🧉🧉🧉 (@oscar_videla2) August 17, 2025

Barbón Aurinegro

La carrera se la llevó el Barbón Aurinegro, la popular mascota pirata que encarna el espíritu corsario de Coquimbo Unido y que celebró doble en la jornada de ayer.

El año pasado, este personaje fue reconocido por el programa No es para tanto, de TNT Sports, como el mejor corpóreo del fútbol chileno durante 2024.

Dr. Simi

A su lado corrió el célebre Dr. Simi, corpóreo de la cadena de farmacias mexicana que suele ser más reconocido por sus bailes, pero que en el atletismo dejó bastante que desear esta vez.

Este personaje fue creado en México por la cadena de farmacias “Farmacias Similares” en 1997. El corpóreo está inspirado en el actor mexicano Joaquín Pardavé.

Capitán Vacu

En la carrera con obstáculos también participaron los personajes creados por el Servicio de Salud de Coquimbo.

Capitán Vacu, el superhéroe que promueve la vacunación entre niños y adolescentes de enfermedades como difteria, tétanos, tos convulsiva, sarampión y VPH.

Virus

El servicio de salud de la zona también tiene el archienemigo de Capitán Vacu, se trata de Virus, el villano que representa las enfermedades que pueden afectar a la población.

Capitán Muelita

Por parte del Departamento de Salud Coquimbo, participó Capitán Muelita, encargado de difundir el cuidado de la salud bucal entre los más pequeños.

El personaje es un diente caracterizado como un pirata de la zona, muy característico de la ciudad.

Teletín

A ellos se sumó Teletín, el corpóreo del Teletón, símbolo de la campaña solidaria que se celebrará el 28 y 29 de noviembre.

La carrera generó aplausos y risas desde el Sánchez Rumoroso y posteriormente fue compartida y viralizada en redes sociales .

El Servicio de Salud de la zona aprovechó la jornada para instalar un punto de vacunación dentro del estadio, ofreciendo inmunizaciones contra la influenza y el sarampión, además de reforzar su mensaje de prevención contra estas enfermedades.

Con el Barbón celebrando en la meta y los hinchas riendo, la singular “maratón” de corpóreos dejó una postal tan divertida como curiosa, sumando un nuevo capítulo al folclore de la “Chilean Premier League”, como le dicen con cariño y simpatía sus fanáticos.