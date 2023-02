Tonka Tomicic puso fin a su relación con Parived: cronología de un quiebre

El caso relojes sigue dejando un trazo de coletazos en el mundo del espectáculo. Mientras el jueves se conoció que Marco Antonio López, el esposo de Tonka Tomicic conocido como Parived, quedó con arraigo nacional —tras ser formalizado por asociación ilícita, receptación aduanera y delitos tributarios—, el día anterior la PDI cursó un allanamiento en la casa que comparte con la animadora en Vitacura.

“Marco Antonio no estaba, porque él salió a caminar y llegó después”, declaró Tonka Tomicic al matinal Tu día sobre la diligencia que involucró al también guía espiritual. “Yo estaba y los recibí, hicieron su trabajo los detectives. Él no estaba, se va a caminar a un cerro que está cerca (...) Es terrible, es... uf. No sé cómo expresarlo, porque es muy fuerte que revisen tu departamento. Te sientes súper vulnerado, indefenso, es una situación difícil”.

Allí, la ex modelo también agregó: “Se llevaron mis cosas, un collar de perlas, un reloj mío, el anillo que gané cuando salí Miss Chile, unos anillos que me regalaron mis primas de Croacia, cosas que tengo desde hace mucho tiempo”.

Al día siguiente, luego que el fiscal Eduardo Baeza emitiera una orden de detención en su contra, Parived decidió presentarse voluntariamente ante la justicia.

Caso relojes: Parived esta semana en tribunales

Caso relojes: por qué es investigado Parived

Hace seis años que el Ministerio Público investiga el mediático caso relojes, donde se indagan presuntos delitos de asociación ilícita para el contrabando y comercialización de joyas y relojes de lujo robados.

Según dio cuenta La Tercera, las primeras diligencias encabezadas por el fiscal Baeza se remontan a mediados de 2017. Allí, se detuvo a un sujeto por el robo de celulares, pero la PDI acabó dando con el relato de un hombre que hoy se mantiene como testigo protegido.

Sus declaraciones fueron la clave para dar con el accionar de una joyería ubicada en Santiago Centro, la que comercializaba productos que posiblemente tienen un origen ilícito, y contaba con una serie de colaboradores. De acuerdo a Baeza, el grupo se hizo de joyas, relojes y accesorios de alto valor, robados por bandas vinculadas a delitos violentos en Chile y en el extranjero.

Gracias al modelo que establecieron lograron recaudar por años importantes ganancias. Según la investigación, uno de los compradores sería Parived.

“Estoy tranquilo. Confío plenamente en los tribunales de Justicia”, señaló ayer Marco Antonio López a la prensa que lo esperaba en los tribunales.

Festival de Las Condes. Canal 13

Tonka Tomicic y un complejo regreso a la TV

Como informó La Tercera, en el allanamiento a la casa de Tonka Tomicic se incautaron 36 especies de la pareja, incluyendo sus anillos de matrimonio.

La situación coincidió con el regreso de la conductora a la primera línea de la programación de Canal 13. Al mando del Festival de las Condes, evento que condujo junto a Pancho Saavedra, Tonka Tomicic consiguió liderar la sintonía del pasado sábado y pelear las primeras posiciones del viernes, según datos de Ibope.

Era la vuelta de Tonka Tomicic a los horarios estelares, luego que en julio de 2021 se anunció que Bienvenidos, el programa que conducía en Canal 13, llegaba a su fin.

Entre medio, discretamente asumió la conducción del programa Los 2000, junto al periodista Emilio Sutherland, en un horario que acabó por relegar su protagonismo en el ex canal del angelito.

Pero ahora, a semanas de una nueva edición del Festival de Viña del Mar, evento que será transmitido por TVN, Canal 13 y la señal de streaming Star+, la animadora había sido anunciada para conducir la gala festivalera junto a Eduardo Fuentes.

Tras los nuevos antecedentes del caso relojes, Tonka Tomicic decidió hablar públicamente y enfrentar la situación. Este mediodía, ante los periodistas y conductores del matinal, José Luis Repenning y Priscilla Vargas, la ex modelo rompió el habitual recelo con que guarda su privacidad para referirse a la investigación y su vida íntima.

“Yo, por supuesto, creo en lo que me dice Marco Antonio. Que quedara en libertad es un buen indicio”, declaró Tonka Tomicic sobre la situación judicial que enfrenta Parived.

Luego, la ex Miss Chile zanjó: “No estábamos preparados (con Parived), pero (la ruptura) va en carriles separados. Esto (el allanamiento y la orden de arraigo) no lo precipitó, seguimos siendo amigos, yo le deseo lo mejor. Pero calzaron los tiempos… estábamos terminando nuestra relación”.

Parived y Tonka

Lo que dijo Tonka tras su quiebre con Parived

“Fue un golpe muy fuerte”, reconoció Tonka Tomicic sobre el caso relojes en abril de 2022. “Es muy potente prender el televisor y verte en el espacio de temas policiales, estar del otro lado, estar expuesta”, confesó a través de un live y entrevistada por Francisco Saavedra.

“Yo veía los programas y decía ‘de la persona que están hablando, no soy yo. A esa persona no la reconozco’, porque decían que yo estaba involucrada en situaciones horribles, pero yo no he hecho nada”, se defendió la animadora.

Allí, Tonka Tomicic dio a entender que la carpeta con la investigación se filtró “ilegalmente” y dio pie a que el caso relojes se mediatizara.

Incluso expresó su apoyo —por entonces incondicional— hacia Parived: “Marco Antonio me ha dicho que él actuó de manera correcta y por supuesto que le creo. Soy su mujer y la base de un matrimonio, de una relación, es la credibilidad y la confianza. Es un compañero de vida, son 20 años (...) Como su mujer, lo acompaño, estoy con él, le creo”, declaró.

Hoy, la alguna vez animadora más creíble de la televisión chilena (encuesta Wikén-GfK Adimark, 2018) volvió a referirse al tema.

“Estoy de varias formas, no hay solo una emoción conmigo”, comenzó diciendo Tonka Tomicic a los animadores del matinal Tu día. “Dentro de todo estoy tranquila, pero a veces siento rabia, mucha tristeza y también impotencia, porque ver que hablan de ti en los medios…”.

“Doy esta entrevista porque siento que tengo que dar vuelta la página, y la única que puede darla vuelta soy yo, en el sentido de que llevo mucho tiempo aguardando silencio”, continuó diciendo.

Luego, Tonka apuntó al inicio del caso que involucra a su ex pareja. “Manejamos la información desde mucho antes (de la investigación de Ciper, que destapó el supuesto vínculo de Parived con una red de contrabando de joyas y relojes de lujo). Cuando vi el mensaje no me sorprendió, pero no puedo negar que fue un balde de agua fría, porque entendía lo que iba a significar para mí y mi familia”.

“Sabía que lo que iba a enfrentar era muy fuerte”, añadió.

La ex modelo, que hasta ahora se había mostrado unida a su marido, contó parte de la interna que vivió por entonces con el caso relojes. “Él me dijo que había actuado correctamente y que lo iba a demostrar en la justicia”, expresó Tonka Tomicic. “Yo creo que va en ese camino”.

Luego, fue enfática en plantear que “me han involucrado en algo en lo que no estoy involucrada, como dijo el fiscal yo no estoy siendo investigada, pero siento que mi voz no ha tenido la potencia que han tenido otras voces y eso no es justo”.

Tonka

“No quiero tirar por la borda mi trabajo”

Sobre su relación con Parived, con quien se casó en 2014, Tonka Tomicic reveló que “hay conflictos, una cosa así detona muchas cosas, pero es muy distinto que tu problema se televise, eso cambia el tono de la conversación y no es fácil”.

Allí reveló que desde hace un tiempo está separada de Marco Antonio López. “Hace un tiempo venimos conversando la opción de dividir nuestros caminos. No tiene que ver con esto, es una cosa circunstancial, calzaron los tiempos, pero uno no termina una relación de 20 años de un día para otro”.

“Decidimos separar nuestras vidas”, cerró.

“Me da pena, es triste”, lanzó Tonka Tomicic en el matinal. “Me siento con ganas de dar vuelta la página, tengo ganas de respirar, de responder por mis propios actos. Llevo muchos años trabajando en las comunicaciones y no quiero tirar por la borda mi trabajo”.