Durante un par de semanas —entre marzo y abril— probamos el nuevo Samsung Galaxy Watch Ultra, a la fecha el reloj inteligente más potente de la firma surcoreana formulado para el seguimiento deportivo.

De entrada, es mucho más robusto que sus predecesores, el Watch7, 6 y 5, y viene con el sistema operativo de Google, Wear OS, con la capa de personalización One UI 6 Watch.

Cuenta con una brújula para los más despistados que disfrutan de correr al aire libre. Aunque, si lo hacen en medio de la ciudad y rodeados de edificios, incluye un GPS de doble banda para tener señal en todo momento.

Nosotros (para efectos de este artículo) lo usamos en interiores para tocar una batería.

Y pese a que el Galaxy Watch Ultra no cuenta con un registro exclusivo para esta actividad, sí podemos fiarnos de su medición de la frecuencia cardiaca y el consumo de calorías.

Un reloj inteligente para sacarle trote y medir la calidad del sueño y la salud

Bombo, caja… lpm

Nada más ajustar la “correa-marina-de-fácil-drenaje” incluida en la caja, la pantalla es la gran protagonista del Galaxy Watch Ultra. Una pulgada y media de AMOLED con brillo máximo de 3.000 nits y un llamativo modo nocturno en luz roja para cuidar la vista de noche o en horas de descanso.

Al comenzar un ritmo sencillo, detecta que estamos iniciando una nueva actividad física.

Los golpes de baqueta, categorizados como “Otros”, los cuenta como pasos.

Comenzamos con una práctica libre con canciones rock/pop cercanas a los 90 BPM y los cuatro minutos de duración. Más que nada para sentir cómo responde el reloj al movimiento de la muñeca y el ritmo natural del brazo.

Tras veinte minutos de ritmos sencillos, marcando el tiempo con bombo y caja, la frecuencia cardíaca comienza a subir y el Watch Ultra se siente cómodo y natural al movimiento de brazos y piernas. Pesa 60 gramos, pero realmente pasa inadvertido.

A mayor intensidad, con redobles rápidos y fills más acelerados, el reloj responde sin problemas. El sensor de movimiento es increíblemente preciso, capturando cada golpe con la información de las calorías quemadas y el pulso cardíaco al alcance de la muñeca.

En una práctica libre de poco menos de una hora de duración, es probable quemar entre 8 y 12 calorías por minuto tocando la batería.

Para hacerse una idea, las personas con menor masa corporal queman menos calorías en general para la misma intensidad y duración de una actividad, respecto de las personas con mayor masa corporal, pero también hay otros factores en la ecuación: las características de la interpretación, el género musical, la condición física, la temperatura y humedad del ambiente, etc.

La media de las tres sesiones que registramos en tres días distintos, fue una frecuencia cardíaca promedio de 155 lpm y poco menos de 700 calorías quemadas por sesión .

Al terminar se siente una ligera marca en la muñeca. Y aunque no reemplaza la sensación de tocar en vivo o con un grupo de amigos, practicar con el Samsung Galaxy Watch Ultra es una herramienta muy útil para cualquier músico, especialmente para los bateristas.

Aunque podrían incluir un “modo batería”, la precisión de los sensores y la inteligencia del software convierten al reloj en un compañero de práctica ideal.

Lo mejor del Samsung Galaxy Watch Ultra

Tiene una autonomía de varios días con carga rápida y un mejor seguimiento orientado al deporte más especializado: esquí acuático, kayak y windsurf, entre otros como ciclismo, senderismo y running, entre usuarios de alta resistencia, triatletas y nadadores.

El fabricante declara hasta 100 horas de duración en modo ahorro de energía y 48 horas en modo de ejercicio. Por supuesto, si quieres más batería no actives el modo Always on display.

Su resistencia soporta hasta 55°C de calor, 9.000 m de altitud y 10 ATM de presión bajo el agua (incluso de mar).

Mide de manera consistente las etapas del sueño, para conseguir un buen descanso antes de entrenar o competir. Esto va desde el control de la frecuencia cardiaca al oxígeno en la sangre e incluso los ronquidos. Por la mañana, el Galaxy Watch Ultra entrega un informe detallado de los patrones del sueño, incluyendo las horas de sueño ligero, profundo y REM .

La conversación con el ecosistema Samsung es fluida y muy práctica, sobre todo con Ring, los teléfonos de la serie Galaxy S y los Buds.

Es útil para recibir y responder mensajes de Whatsapp o contestar llamadas si no tienes el teléfono a mano (o si tienes a un bebé pequeño en brazos o estás sacando una enorme bolsa de basura).

Si alguna vez sufres una caída accidental, puedes configurar al Galaxy Watch Ultra para que llame automáticamente a un número de contacto o de emergencias. De igual manera, si estás en apuros es capaz de emitir una potente sirena de 86 dB capaz de oírse —según el fabricante— a una distancia de 180 metros.

Lo peor del Samsung Galaxy Watch Ultra

Aunque trae su propio cargador, no es compatible con las bases de carga inalámbrica Qi de Samsung.

No cuenta con un bisel físico para el desplazamiento al tacto por los menús. Por el contrario, utiliza pellizcos para contestar llamadas o silenciar alarmas.

La mayoría de las correas —intercambiables— se venden por separado.

No hay mucha innovación respecto de la competencia. Ahora, si bien el Apple Watch es el reloj inteligente de referencia en el segmento, pero solo funciona con los iPhone de Apple; este es básicamente uno hecho a la medida del binomio Samsung/Android.

El precio tampoco acompaña: $700 mil con varias marcas de la competencia pisando los talones en cuanto a calidad y diseño.

El veredicto

Si bien el Samsung Galaxy Watch Ultra es un reloj inteligente Android grande y muy resistente, con una pantalla brillante y batería de larga duración, su orientación capital es el seguimiento deportivo y la actividad física en general.

No solo es a prueba de agua, también cuenta con una enorme y robusta caja de titanio de 47 mm y cristal de zafiro resistente a los golpes. Lo que le juega a favor a los usuarios más expuestos a las caídas y los elementos.

Para el resto de los mortales, por la mitad de su precio puedes encontrar el mejor reloj inteligente disponible para Android, el Samsung Galaxy Watch7 , más liviano y con la mitad de batería y características del Watch Ultra.

Como dato, el sitio especializado Wirecutter los ubica a ambos entre las mejores opciones diseñadas para Android, bien por encima del Google Pixel Watch 3 y el OnePlus Watch 2R (estos últimos no disponibles en Chile).

También hay otros asuntos que pueden guiar tu compra. Aunque incluye conectividad independiente de datos móviles, como es el caso del Galaxy Watch Ultra (una eSIM), un reloj inteligente sigue siendo más útil como accesorio del teléfono.

Permite responder llamadas, revisar mensajes o ignorar notificaciones incluso sin necesidad de tocar el celular. Y sus avanzados sensores hacen mucho más que simplemente contar tus pasos.

Otra ventaja de los relojes inteligentes es su acceso a aplicaciones como Spotify para controlar la música desde la muñeca, o Google Maps para navegar mientras, por ejemplo, vas en trote ligero persiguiendo un Uber a la salida de un concierto.

También puedes poner el celular en el bolsillo de tu camisa, con el lente sobresaliendo para disparar fotos desde la muñeca.

Los hay de distintos tamaños, pero debes saber que a mayor envergadura mayor será también la batería y su capacidad. Otro dato importante es que gran parte de los relojes inteligentes necesitan cargarse a diario; aunque ese no es problema para el Samsung Galaxy Watch Ultra y su batería de 590 mAh.

El punto es, si necesitas sacar el teléfono para alguna de estas actividades, el reloj no está cumpliendo su función y tal vez simplemente no sea para ti.