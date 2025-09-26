“Uno de los peores seres humanos que ha conocido este país”: por qué acusaron a James Comey, exdirector del FBI. Foto: Archivo.

El exdirector del FBI, James Comey , fue acusado por dos delitos graves : ambos habrían sido cometidos en el marco de la investigación sobre la presunta colusión con Rusia de la primera campaña presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

Esta imputación fue hecha pública el pasado jueves, 25 de septiembre. El documento establece que Comey —catalogado como el “némesis” o “principal enemigo” de Trump por los medios estadounidenses— habría entregado testimonios falsos al Congreso, en 2017 y 2020.

Así, el exdirector se convirtió en el primer alto funcionario que se enfrentará a cargos federales por la supuesta interferencia rusa en las elecciones que habría beneficiado al mandatario republicano.

Esto es todo lo que se sabe sobre el caso, hasta ahora.

“Uno de los peores seres humanos que ha conocido este país”: por qué acusaron a James Comey, exdirector del FBI

De qué delitos acusan a James Comey, exdirector del FBI

Los cargos contra James Comey fueron presentados por Lindsey Halligan, exabogada de Donald Trump y fiscal del Distrito Este de Virginia.

Así, los delitos graves que habría cometido el exdirector del FBI son:

Obstrucción del procedimiento del Congreso (por su testimonio en 2020). Hacer una declaración falsa al Congreso.

De acuerdo al documento, Comey declaró ante el parlamento en 2017 que, en su cargo como director del FBI, no autorizó que su institución filtrara información a la prensa sobre la presunta colusión de Rusia en las elecciones presidenciales .

Sin embargo, en 2020 dijo que “solo puedo hablar de mi testimonio. Me reafirmo en el testimonio que usted resumió, el cual presenté en mayo de 2017”.

Es por esto que, según el Departamento de Justicia de la administración de Trump, el exdirector “sabía” y “había autorizado” a uno de sus contactos anónimos a ser utilizado como fuente anónima a los medios estadounidenses que cubrieron la investigación del FBI.

Qué dijo Donald Trump sobre James Comey

“¡JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!”, comenzó a escribir el mandatario estadounidense en su red social Truth Social.

Trump, que históricamente ha tenido una tensa relación con Comey, lo etiquetó como “uno de los peores seres humanos que este país ha conocido” y “el exdirector corrupto del FBI”.

Cómo respondió James Comey a las acusaciones

En su cuenta de Instagram, el exdirector de la FBI entregó una declaración, a partir de las acusaciones que se hicieron públicas el pasado jueves.

“Mi familia y yo sabemos desde hace años que enfrentarse a Donald Trump tiene un precio. Pero no nos imaginamos viviendo de otra manera. No viviremos de rodillas , y tú tampoco deberías hacerlo”.