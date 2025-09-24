Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba subiendo por las escaleras mecánicas con su esposa, Melania Trump, en el recinto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se dirigía a dar su discurso cuando, de repente, la escalera dejó de funcionar.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales, y una ola de teorías conspirativas surgió: muchas personas dijeron que la ONU estaba “saboteando” a Trump a propósito .

Trump y la primera dama no habían alcanzado a dar más de un par de pasos cuando la escalera se detuvo repentinamente, y tuvieron que subir todo el tramo como si fuesen peldaños normales.

Ya en el estrado, frente a los asistentes de la Asamblea General, el mandatario estadounidense no perdió la oportunidad de mencionar varias veces lo que había pasado.

“Lo único que recibí de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que se detenía justo en el medio”, mencionó Donald Trump en su discurso.

También dijo que Melania Trump, la primera dama, podría haberse caído, pero que lo evitó porque tiene una buena condición física . “Los dos estamos en buena forma, los dos nos mantuvimos firmes”, dijo.

Desde la Casa Blanca, Karoline Leavitt, secretaria de prensa, escribió en X que “si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado de inmediato”.

También compartió un pantallazo de un artículo del medio The Times, que establecía que algunos miembros del staff de la ONU habían bromeado previamente sobre hacer un sabotaje así : dijeron que apagarían las escaleras mecánicas cuando Trump estuviese en ellas, “y simplemente le dirían que se les terminó el dinero y que tiene que subir caminando”.

La respuesta de la ONU por el incidente en la escalera mecánica

Según reportó CNN, Stéphane Dujarric , portavoz del secretario general de la ONU, explicó que podría tratarse de un accidente casual.

Dijo que un camarógrafo, del equipo de Donald Trump, había subido mirando hacia atrás para grabar la entrada del presidente y que, en ese momento, podría haber activado sin querer el mecanismo de seguridad de la escalera, que provoca que esta se detenga de forma abrupta.

“El mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados accidentalmente o sean arrastrados hacia el engranaje”.

Tras el hecho, la portavoz aseguró que un técnico reinició la escalera y no presentó mayores inconvenientes.