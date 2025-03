Capítulo 186 | Desde la Redacción: entrevista a Manuel José Ossandón, senador RN

Revisa en esta edición del programa de streaming de La Tercera el diálogo de Consuelo Saavedra con el parlamentario, quien planteó que "no hay ningún acuerdo" para presidir la mesa del Senado y que la "cocina se rompió". "A mí me parece absurdo que un partido que tuvo una votación online para la elección de su mesa de 1.700 personas (...) o sea, casi los votos para un bingo en Puente Alto, tenga derecho a presidir la mesa del Senado, no me parece, creo que ese partido no tiene el peso para eso“, expresó haciendo referencia a la posibilidad de que su par Felipe Kast (Evópoli) lidere la testera de la Cámara Alta. En este episodio, además, la explicación de un penalista de por qué no es factible reestablecer la pena de muerte en Chile, el análisis de los proyectos de ley que buscan ampliar los días de permisos laborales y cómo se han movido las piezas, del oficialismo y la oposición, del ajedrez presidencial.