Presidente del PPD y primarias: “No vamos a vetar a Jadue, no haremos con otros lo que hicieron con nosotros”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', y entrevistado por Consuelo Saavedra, el senador Jaime Quintana fue consultado por la posibilidad de que el exalcalde Daniel Jadue llegue a ser abanderado del Partido Comunista en primarias oficialistas. "El PC tiene su estructura y sus capacidades de poder discernir cuál es la candidatura más idónea y eso son decisiones propias de ese partido", planteó, agregando: "Nosotros no vamos a poner veto de ninguna especie, ni de entrada ni de salida (...) No lo vamos a vetar. No vamos a hacer con otros lo que hicieron con nosotros hace cuatro años". Esto, en alusión a 2021, cuando naufragó la posibilidad de una primaria de Apruebo Dignidad (Frente Amplio y el PC) y la socialista Paula Nárvaez, por el veto de los primeros al PPD y al Partido Liberal, colectividades que habían depuesto sus propias candidaturas en apoyo a la exministra.