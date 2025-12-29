790 locales clausurados : así fue el megaoperativo en galpón de Barrio Franklin

Durante la mañana, cerca de 150 funcionarios de Carabineros junto a la Municipalidad de Santiago, realizaron un intenso operativo que concluyó con 790 locales comerciales clausurados en el barrio Franklin.

Según antecedentes entregados por el municipio, el recinto ubicado en la calle Placer 880, contaba con una serie de irregularidades en la infraestructura, como la falta de salidas de emergencias por arreglos realizados por los locatarios irregularmente. Además, algunas tiendas operaban sin patentes comerciales.

Asimismo, la galería era fuente de diversos delitos y comercio ilegal. “Siendo un punto importante para la receptación de teléfonos celulares robados, el tráfico de drogas y también la presencia importante de bandas que dominaban el sector. De ahí la importancia como autoridad de abordar y tomar posesión de este territorio”, explicó el coronel Jorge Molina, jefe de la Zona Metropolitana Oeste.