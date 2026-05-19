Así fue el seminario de seguridad organizado por La Tercera y CAF que reunió a la ministra Steinert y a destacados expertos internacionales
El avance del crimen organizado y las amenazas transnacionales exigen diálogo. Es por esto que La Tercera y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) se unieron para organizar el seminario “Chile en la encrucijada de seguridad nacional”.
El encuentro contó con la participación de exautoridades de Colombia, España y Chile, donde la secretaria de Seguridad defendió su gestión y adelantó detalles del plan de gobierno contra el crimen organizado.
Revisa los detalles del seminario en el video.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.