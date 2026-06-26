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    A 20 años de la creación de la “Nube”

    En el capítulo de hoy hablaremos con Rafael Mattje, líder de Amazon Web Services, sobre el impacto que tuvo la llegada de la "Nube" a la tecnología de internet. Fue el primer paso para que hoy la IA esté tomando fuerza.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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