A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. España en TV y streaming. Foto referencial AUF | Selección Uruguaya

Uruguay se mide contra España este viernes por la tercera fecha del Mundial, en uno de los esperados duelos del Grupo H.

La selección latinoamericana viene de empatar a 2 con Cabo Verde, mientras que los europeos se impusieron por 4-0 ante Arabia Saudita.

Cuándo juega Uruguay vs. España

El partido de Uruguay contra España es este viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Guadalajara de México.

Dónde ver a Uruguay vs. España

El partido de Uruguay contra España se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del duelo va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.