A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. España en TV y streaming
La tercera fecha del Mundial enfrenta al Grupo H este viernes.
Uruguay se mide contra España este viernes por la tercera fecha del Mundial, en uno de los esperados duelos del Grupo H.
La selección latinoamericana viene de empatar a 2 con Cabo Verde, mientras que los europeos se impusieron por 4-0 ante Arabia Saudita.
Cuándo juega Uruguay vs. España
El partido de Uruguay contra España es este viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Guadalajara de México.
Dónde ver a Uruguay vs. España
El partido de Uruguay contra España se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del duelo va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.
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