Acusación de bots: Gobierno afirma que “por lo pronto” no hay “sobre la mesa ninguna acción judicial”

La ministra vocera Camila Vallejo afirmó esta tarde que el Ejecutivo no interpondrá "por lo pronto" una acción judicial por la acusación de "red de bots" que, según un reportaje de televisión, atacan en línea a los oponentes políticos de José Antonio Kast. De todas formas, la secretaria de Estado remarcó que "nunca podemos a priori descartar nada".

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Estos son los puntos de abastecimiento para el corte de agua programado en la RM

Rating del jueves 4 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

