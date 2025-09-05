Acusación de bots: Gobierno afirma que “por lo pronto” no hay “sobre la mesa ninguna acción judicial”
La ministra vocera Camila Vallejo afirmó esta tarde que el Ejecutivo no interpondrá "por lo pronto" una acción judicial por la acusación de "red de bots" que, según un reportaje de televisión, atacan en línea a los oponentes políticos de José Antonio Kast. De todas formas, la secretaria de Estado remarcó que "nunca podemos a priori descartar nada".
