Afectados por el megaincendio se manifestaron durante actividad de Presidente Boric en Viña del Mar

Durante esta mañana, el Presidente Gabriel Boric y el Ministro Carlos Montes se reunieron con dirigentes vecinales de sectores afectados por el incendio en Viña del Mar en 2024. La actividad que se desarrolló en el sector El Olivar, fue interrumpida por víctimas del siniestro, quienes se manifestaron por la lentitud en la reconstrucción de las viviendas.

El momento ocurrió cuando el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, iba a entregar sus declaraciones en un punto de prensa, pero fue impedido por dos vecinas que lo increparon frente al resto de los presentes, mostrando su descontento y reclamando no ser invitados a la reunión.

El mandatario reconoció la lentitud del proceso y a la vez, reafirmó el compromiso del Gobierno con las víctimas del megaincendio. Además, se refirió a la importancia del proyecto para extender el Fondo de Emergencia hasta el 2028 e hizo un llamado al presidente electo para continuar el plan como una política de Estado.