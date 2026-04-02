Detienen a ciudadano boliviano con 861 kilos de droga y un fusil de guerra en zona fronteriza de Calama

La Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía Regional de Antofagasta, concretaron la detención de un sujeto de nacionalidad boliviana y también se incautó una cantidad de 861 kilos de drogas, los que eran transportadas en dos camionetas que mantenían encargo por robo, que circulaban por la zona fronteriza de Calama, en la Provincia del Loa.

El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Antinarcóticos Calama, en coordinación con la unidad SACFI de la Fiscalía, originada a partir de un trabajo investigativo sustentado en análisis criminal e inteligencia policial, que permitió identificar rutas y patrones de desplazamiento asociados al traslado de droga en la zona.

En este contexto, se detectó la circulación de dos vehículos sin placas patentes visibles, procediendo a su fiscalización. Los conductores de los móviles intentaron evadir el control policial, sin embargo, se logró la detención de uno de ellos.

Durante la misma, también se recuperó un fúsil de guerra con el número de serie borrado , un cargador, 27 cartuchos calibre 5.56, equipos de comunicación y un dispositivo satelital Starlink.

El fiscal regional (s), Eduardo Peña, afirmó que “se trata de 861 kilos de droga, de marihuana, pero también se trata de un delito donde se han incautado armas de alto calibre y también se han incautado autos robados”.

“(...) Este resultado es una señal clara para estas organizaciones, en el sentido que existe un trabajo coordinado y especializado para perseguir estos delitos y evitar su instalación en la región”, complementó el persecutor.

El jefe regional de la PDI, prefecto inspector Freddy Castro Crespo, agregó que “este es un trabajo investigativo de largo tiempo (...) donde hemos logrado incautar una gran cantidad de drogas, la detención de una persona boliviana, la incautación de dos vehículos, pero lo que llama la atención es el fúsil de guerra que fue incautado”.

“Está con munición, listo para ser utilizado. Entonces este poder de fuego es preocupante”, agregó el prefecto inspector.

Incautan fúsil de guerra en procedimiento por drogas en la zona fronteriza de Calama.

El funcionario policial detalló que la investigación se enfocó en desarticular organizaciones que trasladan droga hacia la zona central del país para su comercialización.

El imputado fue formalizado por los delitos de tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado, quedando en prisión preventiva. El tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días.