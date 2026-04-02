Reingresan proyecto “Parque Eólico Las Lilas” y monto de inversión baja de US$5.100 millones a US$510 millones

La consultora Comtec reingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) su proyecto “Parque Eólico Las Lilas”, que destacaba por su inversión de US$5.100 millones, siendo este año el de tercer mayor valor en lo que va de 2026. Sin embargo, la iniciativa fue desestimada y se reingresó con un gran cambio en el monto de inversión.

“El monto estimado de inversión para la ejecución del proyecto es de aproximadamente USD $5.100.000.000″, decía el informe de la iniciativa ingresado SEIA el 31 de marzo, al cierre del balance del mes y del primer trimestre de los proyectos ingresados para la tramitación ambiental.

Ahora, el monto proyectado de la inversión bajó drásticamente. “El monto estimado de inversión para la ejecución del proyecto es de aproximadamente USD 510.000.000″, dice el nuevo documento ingresado al Seia.

El proyecto considera la construcción de una central generadora de energía eléctrica de tipo eólico en la Región del Biobío y la infraestructura necesaria para su operación y distribución de la energía al sistema eléctrico nacional.

Sin embargo, el proyecto se considera interregional por los impactos proyectados. “Debido a la extensión de las áreas de influencia de ruido y vibraciones y emisiones atmosféricas, sobre la comuna de Yungay, Región de Ñuble, es que el proyecto adquiere carácter interregional”, dijo el titular del proyecto en la declaración de impacto ambiental (DIA).

Se espera iniciar la construcción en agosto del 2027 y estar comenzando la operación en julio del 2029.

Durante la fase de construcción, se estima que se necesitará la contratación de un máximo de 753 personas, con promedio de 346 personas mensuales trabajando en la obra durante todo su periodo de construcción.

Mientras que, una vez entre en operación, el número de puestos de trabajo promedio baja a siete y un máximo de 19 personas.