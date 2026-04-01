SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Presentan proyecto eólico por más de US$5.000 millones para la Región del Biobío

    El Parque Eólico Las Lilas es el tercer proyecto de mayor inversión ingresado para su tramitación ambiental en lo que va del año.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial. xeni4ka

    La consultora Comtec ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) un proyecto eólico por US$5.100 millones. La iniciativa “Parque Eólico Las Lilas” considera la construcción de una central generadora de energía eléctrica de tipo eólico en la Región del Biobío y la infraestructura necesaria para su operación y distribución de la energía al sistema eléctrico nacional.

    Sin embargo, el proyecto se considera interregional por los impactos proyectados. “Debido a la extensión de las áreas de influencia de ruido y vibraciones y emisiones atmosféricas, sobre la comuna de Yungay, Región de Ñuble, es que el proyecto adquiere carácter interregional”, dijo el titular del proyecto en la declaración de impacto ambiental (DIA).

    En detalle, la iniciativa considera una central generadora de energía eléctrica de tipo eólico, con una potencia total instalada de 240 MW y 30 aerogeneradores.

    Otra parte del proyecto es la construcción de una subestación elevadora (33 kV/220 kV), una línea de transmisión eléctrica (LAT) de 220 kV con una extensión de 3,84 km y un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés), entre otra infraestructura.

    Las obras permanentes consideran un espacio de 105.4 hectáreas, lo que es un poco más de las cerca de 80 hectáreas que tiene el Parque O’Higgins.

    “El área presenta condiciones favorables para la localización del proyecto, dado que, además de su alto potencial de generación de energía eléctrica, se emplaza dentro de un predio de carácter forestal que cuenta con infraestructura de transmisión eléctrica existente en su entorno”, agregó el titular del proyecto en su informe y las obras a instalar en la comuna de Los Ángeles (Región del Biobío).

    La firma proyecta que la fase de construcción demore 24 meses, donde se comprende la habilitación de caminos, instalación de faenas, planta de hormigón, excavaciones para fundaciones, montaje de aerogeneradores y tendido de la LAT, entre otros. En fechas, el titular del proyecto espera iniciar la construcción en agosto del 2027 y estar comenzando la operación en julio del 2029.

    Durante la fase de construcción, se estima que se necesitará la contratación de un máximo de 753 personas, con promedio de 346 personas mensuales trabajando en la obra durante todo su periodo de construcción.

    Mientras que, una vez entre en operación, el número de puestos de trabajo promedio baja a siete y un máximo de 19 personas.

    La iniciativa es uno de los siete proyectos de mayor valor ingresado en lo que va del año al Seia y solamente es superada en monto de inversión por las obras dentro de las faenas de El Abra (Freeport‑McMoRan y Codelco) por US$7.500 millones y Escondida (BHP) por US$5.150 millones.

    Respecto al titular del proyecto, Comtec es una consultora fundada en 2001 y dedicada al proceso completo de desarrollo de proyectos relacionados con la infraestructura, energía y minería. PowerChina, Engie, Enel, Transelec y BHP, entre otros, están entre sus clientes, según sus canales oficiales. Patricio Parra y Álvaro Barrientos son los socios en la consultora.

    Más sobre:EnergíaParque eólico

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Coordinador macroeconómico de Hacienda: “El gobierno anterior se la jugó por llegar con los recursos fiscales al límite y quedaron justos”

    Coordinador macroeconómico de Hacienda: “El gobierno anterior se la jugó por llegar con los recursos fiscales al límite y quedaron justos”

    2.
    CEO del Aeropuerto de Santiago: La meta es superar los 27 millones de pasajeros en 2026, aunque se ve difícil con la crisis del petróleo

    CEO del Aeropuerto de Santiago: La meta es superar los 27 millones de pasajeros en 2026, aunque se ve difícil con la crisis del petróleo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua