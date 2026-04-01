Presentan proyecto eólico por más de US$5.000 millones para la Región del Biobío

La consultora Comtec ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) un proyecto eólico por US$5.100 millones. La iniciativa “Parque Eólico Las Lilas” considera la construcción de una central generadora de energía eléctrica de tipo eólico en la Región del Biobío y la infraestructura necesaria para su operación y distribución de la energía al sistema eléctrico nacional.

Sin embargo, el proyecto se considera interregional por los impactos proyectados. “Debido a la extensión de las áreas de influencia de ruido y vibraciones y emisiones atmosféricas, sobre la comuna de Yungay, Región de Ñuble, es que el proyecto adquiere carácter interregional”, dijo el titular del proyecto en la declaración de impacto ambiental (DIA).

En detalle, la iniciativa considera una central generadora de energía eléctrica de tipo eólico, con una potencia total instalada de 240 MW y 30 aerogeneradores.

Otra parte del proyecto es la construcción de una subestación elevadora (33 kV/220 kV), una línea de transmisión eléctrica (LAT) de 220 kV con una extensión de 3,84 km y un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés), entre otra infraestructura.

Las obras permanentes consideran un espacio de 105.4 hectáreas, lo que es un poco más de las cerca de 80 hectáreas que tiene el Parque O’Higgins.

“El área presenta condiciones favorables para la localización del proyecto, dado que, además de su alto potencial de generación de energía eléctrica, se emplaza dentro de un predio de carácter forestal que cuenta con infraestructura de transmisión eléctrica existente en su entorno”, agregó el titular del proyecto en su informe y las obras a instalar en la comuna de Los Ángeles (Región del Biobío).

La firma proyecta que la fase de construcción demore 24 meses, donde se comprende la habilitación de caminos, instalación de faenas, planta de hormigón, excavaciones para fundaciones, montaje de aerogeneradores y tendido de la LAT, entre otros. En fechas, el titular del proyecto espera iniciar la construcción en agosto del 2027 y estar comenzando la operación en julio del 2029.

Durante la fase de construcción, se estima que se necesitará la contratación de un máximo de 753 personas, con promedio de 346 personas mensuales trabajando en la obra durante todo su periodo de construcción.

Mientras que, una vez entre en operación, el número de puestos de trabajo promedio baja a siete y un máximo de 19 personas.

La iniciativa es uno de los siete proyectos de mayor valor ingresado en lo que va del año al Seia y solamente es superada en monto de inversión por las obras dentro de las faenas de El Abra (Freeport‑McMoRan y Codelco) por US$7.500 millones y Escondida (BHP) por US$5.150 millones.

Respecto al titular del proyecto, Comtec es una consultora fundada en 2001 y dedicada al proceso completo de desarrollo de proyectos relacionados con la infraestructura, energía y minería. PowerChina, Engie, Enel, Transelec y BHP, entre otros, están entre sus clientes, según sus canales oficiales. Patricio Parra y Álvaro Barrientos son los socios en la consultora.