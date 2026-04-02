A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este jueves vuelve la acción a la Liga de Primera, donde Universidad Católica recibe a Palestino tras el receso por la fecha FIFA, donde también se desarrolló la Copa de la Liga.

Los Cruzados se mantienen en cuarto lugar de la tabla de posiciones y cuentan con un último empate ante Everton en el torneo local.

Por su parte, los árabes buscan escapar de los últimos puestos y vienen de caer ante Universidad de Concepción por la cuenta mínima.

Cuándo juega la UC vs. Palestino

El partido de Universidad Católica contra Palestino es este jueves, 2 de abril, a las 18:00 horas.

El cuadro cruzado recibe a su rival en el Claro Arena de la Región Metropolitana para este compromiso.

Dónde ver a UC vs. Palestino

El partido de la Universidad Católica contra Palestino se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.