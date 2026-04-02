A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming
Los clubes arrancan la octava fecha de la Liga de Primera, que se retoma tras el receso por los amistosos de la FIFA.
Este jueves vuelve la acción a la Liga de Primera, donde Universidad Católica recibe a Palestino tras el receso por la fecha FIFA, donde también se desarrolló la Copa de la Liga.
Los Cruzados se mantienen en cuarto lugar de la tabla de posiciones y cuentan con un último empate ante Everton en el torneo local.
Por su parte, los árabes buscan escapar de los últimos puestos y vienen de caer ante Universidad de Concepción por la cuenta mínima.
Cuándo juega la UC vs. Palestino
El partido de Universidad Católica contra Palestino es este jueves, 2 de abril, a las 18:00 horas.
El cuadro cruzado recibe a su rival en el Claro Arena de la Región Metropolitana para este compromiso.
Dónde ver a UC vs. Palestino
El partido de la Universidad Católica contra Palestino se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
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