Kast confirma viaje a Argentina en medio de fuga de Galvarino Apablaza

Fue el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, quien a primera hora de este jueves se encargó de confirmar el viaje del Presidente José Antonio Kast a Argentina.

Lo hizo horas después de que, durante la tarde del miércoles, desde ese país se informara de la fallida detención de Galvarino Apablaza, prófugo de la justicia chilena y acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exsenador Jaime Guzmán, tras no ser ubicado en su domicilio. Esto, en medio de la conmemoración por los 35 años del crimen.

El exfrentista se encontraba desde hace varios años en calidad de refugiado político en Argentina, sin embargo, la administración de Javier Milei le quitó dicho beneficio.

El hecho no solo activó un operativo entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la policía trasandina para dar con su paradero, sino que también abrió algunas especulaciones en torno a la posibilidad de que el Mandatario suspendiera su visita al país vecino, la primera gira al exterior que realiza desde que asumió la presidencia, como es tradición.

En ese contexto, el canciller salió a asegurar que “el viaje se mantiene, por supuesto. Valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema. Ustedes saben que el señor Apablaza es un prófugo de la justicia”.

En esa línea, agregó que “estamos trabajando para hacer todo lo que sea necesario para traerlo a la justicia, y en esto el gobierno argentino ha sido colaborativo. Lo que pasó ayer dio fin a 21 años de procesos judiciales. Yo creo que terminó como corresponde y ahora lo que hay que hacer es hacer todos los esfuerzos para traer al señor Apablaza”.

La fallida detención del exfrentista se ha tomado la última jornada en La Moneda. La vocera de gobierno, Mara Sedini, por su parte, salió a rectificar sus dichos del miércoles, en los que afirmó que Apablaza se encontraba condenado por el asesinato de Guzmán.

“Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales. Que el aprovechamiento político no nos desvíe. Es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley”, dijo en sus redes sociales tras la polémica.

En paralelo, desde La Moneda coordinaron un encuentro con la UDI -partido que ha liderado la ofensiva para extraditar a Apablaza- para evaluar los pasos a seguir.

Así, a eso de las 13 horas, la directiva gremialista llegó hasta Palacio para reunirse con Kast. En el encuentro, tal como lo habían hecho públicamente durante el miércoles, manifestaron su intención de sumarse a la gira en Argentina, con el objetivo de poder hacer gestiones para acelerar la búsqueda del exfrentista.

En la reunión, además del Mandatario, participaron el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), y también el timonel del partido, Guillermo Ramírez; el secretario general, Juan Antonio Coloma; los vicepresidentes María José Hoffmann y Eduardo Cretton; y el abogado de la familia de Guzmán, Pablo Toloza.

Tras la cita, Ramírez aseguró que el Presidente Kast “tuvo la gentileza de extenderle una invitación al secretario general de la UDI para que lo acompañe a Buenos Aires en el viaje que se hará este domingo y lunes. Así, nuestro secretario general podrá sostener algunas reuniones con los abogados y podrá hacer también algunas gestiones, recabar información sobre el estado de la situación en Argentina”.

Santiago 2 de abril 2026. La directiva de la UDI arriba al Palacio de La Moneda para una reunion con el Presidente de la Republica. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Estamos coordinando reuniones tanto en la embajada como con los abogados que han llevado la causa de Jaime Guzmán, para poder obviamente interiorizarnos de los últimos detalles de este caso y poder también sacar adelante la extradición que hemos venido peleando por más de 35 años”, agregó Coloma, por su parte.

Respecto a las críticas por la demora en la ejecución de la extradición, en tanto, Ramírez afirmó que “nosotros estamos muy conscientes que Argentina y el gobierno del presidente Milei han hecho sus mejores esfuerzos para traer de vuelta a Galvarino Apablaza a Chile. Lamentablemente, los tiempos de la justicia argentina impidieron que la extradición se pudiese realizar antes por lo cual Galvarino Apablaza tuvo mucho tiempo para planificar su fuga”.

Así, acompañado por la UDI y algunos de sus ministros, Kast partirá este domingo por la tarde a Buenos Aires, donde el lunes se reunirá con Milei, y volverá ese mismo día a territorio nacional.

Esta no es la primera vez que Kast vista Argentina y se reúne con el mandatario trasandino. De hecho, tras ganar la segunda vuelta, fue su primer viaje como presidente electo -en el que se sacó la polémica foto con la motosierra-. Además, ambos se volvieron a ver en el marco del cambio de mando, el pasado 11 de marzo.