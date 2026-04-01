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    PDI y policía argentina activan operativo para dar con paradero de Galvarino Apablaza e iniciar extradición a Chile

    La orden de detención fue emitida por la jueza argentina María Servini de Cubría, pero el exfrentista no fue hallado en su domicilio. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó la situación como "lamentable" y afirmó que el gobierno de Milei se comprometió con la búsqueda del autor intelectual del crimen contra el senador UDI Jaime Guzmán.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    Javiera Arriaza
    Galvarino Apablaza

    En Argentina se inició un operativo para dar con el paradero de Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) procesado por ser el autor intelectual del crimen contra el senador UDI Jaime Guzmán, luego de que la policía trasandina fuera a detenerlo a su casa y no lo encontrara.

    Según confirmó el gobierno, tras varias semanas de análisis fue este miércoles que se emitió la orden de detención por parte de la jueza argentina María Servini de Cubría, una de las magistradas de más antigüedad en la jurisdicción federal penal.

    El procedimiento policial se realizó en la jornada de la tarde, donde funcionarios policiales llegaron hasta la casa de Apablaza que él mismo reportó ante el tribunal, sin encontrarlo.

    Hace varios años que Apablaza se encontraba en calidad de refugiado político en Argentina, sin embargo, el gobierno del presidente Javier Milei le quitó dicha calidad. Una decisión que Apablaza, a través de su abogado Rodolfo Yanzon, pretende impugnar con un recurso extraordinario, pendiente de ver su admisibilidad, ante la Cámara Contenciosa Administrativa.

    De hecho, Yanzon, consultado por este medio, tomó distancia de la orden de detención dictada durante esta jornada. “Quieren violar la Convención de Refugiados haciéndole un regalo a Kast. Quedarán con las ganas”, dijo a La Tercera. Luego agregó que “no hay extradición que cursar, lo que están haciendo es ilegal. Algo que no sorprende de dos gobiernos autócratas”. Ante la ausencia en su domicilio, el abogado añade que Apablaza “no tiene restricciones de movilidad”.

    Pasadas las 18 horas, se conoció que el canciller Francisco Pérez Mackenna se trasladó a La Moneda para reunirse con el Presidente José Antonio Kast para discutir la eventual extradición del exfrentista. En esa reunión también estuvo el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), y el director de la PDI, Eduardo Cerna. Todo eso ocurre justo el día en que se conmemoran 35 años del atentado contra el líder gremialista.

    “Es lamentable”

    Minutos antes de las 19, el ministro Alvarado junto Cerna se refirieron a lo ocurrido desde La Moneda. El secretario de Estado corroboró que luego de que la justicia argentina emitiera una orden de detención en contra de Apablaza, el exfrentista no fue hallado en su domicilio.

    Al respecto, dijo que “especialmente en un día como hoy, cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del exsenador Jaime Guzmán, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable”.

    Asimismo, indicó que desde la Cancillería se comunicaron con el Ministerio de Relaciones Exteriores transandino, el que comprometió “todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza, para que, de esta forma, enfrente cuanto antes el proceso judicial que durante tantos años se ha postergado”.

    La Cancillería, por su parte, a través de un comunicado, señaló que “Argentina ha informado que se continúan efectuando las gestiones conducentes a la detención de Apablaza y, de esta manera, concretar su extradición a Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos para la detención de Apablaza y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso”.

    “El gobierno de Chile hará todos los esfuerzos para que los acusados por el crimen del senador de la República Jaime Guzmán sean juzgados”, concluyeron.

    Cerna, por su parte, afirmó que “estaban las coordinaciones, estaban las comunicaciones y el cruce de información. Lamentablemente hoy día no se pudo materializar su detención, pero seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina, colocando todos nuestros esfuerzos, colaborando desde Chile, en articulación permanente y en comunicación continua. Incluso usando información para articular, lograr y materializar la detención y generar esta decisión respectiva”.

    “Vamos a redoblar los esfuerzos, colocar lo mejor de nosotros, todas las comunicaciones, todas las coordinaciones y toda la información disponible para que en el tiempo más breve posible materializar la detención del prófugo de la justicia”, concluyó Cerna.

    Tras conocer la noticia, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, indicó que “para nosotros es evidente que esto se trata de una fuga y, por lo tanto, a través del Ministerio del Interior de Chile le estamos pidiendo al gobierno argentino que extreme todas las medidas para este caso, que cierre las fronteras, y que haga todo lo que esté en su poder para encontrar a Galvarino Apablaza, detenerlo y extraditarlo a Chile”.

    Durante esta misma jornada, la UDI realizó una romería en conmemoración del aniversario número 35 del magnicidio del exsenador Guzmán. En la instancia, la directiva del partido apuntó, precisamente, al rol de Apablaza en el crimen, así como también al proceso judicial pendiente del exfrentista. Este mismo día, además, se realizó una misa en honor del asesinado fundador de la UDI en la Parroquia de los Santos Ángeles Custodios en Providencia, ceremonia a la que asistió el Presidente Kast.

    Más sobre:Galvarino ApablazaJaime GuzmánPDIExtradiciónChileArgentina

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