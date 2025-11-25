“Ahí tiene plata si quiere”: Manouchehri lanza billete a Araya cuando explicaba vínculos con Sergio Yáber

Luego de que Ciper revelara intercambio de llamadas entre el parlamentario y el conservador, donde los diálogos revelan un pago de $1,7 millones, Araya recalcó que nunca recibió “un peso” del entonces conservador.

En el punto de prensa, el diputado republicano se refirió a otro “pinchazo” donde Yáber dice haber recibido de su parte algunos antecedentes sobre el diputado Manouchehri.

Es en ese momento que el parlamentario socialista se acercó para lanzarle un billete y decirle: “Ahí tiene plata si quiere“.