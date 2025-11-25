“Ahí tiene plata si quiere”: Manouchehri lanza billete a Araya cuando explicaba vínculos con Sergio Yáber
Un tenso momento se vivió durante un punto de prensa del diputado republicano Cristián Araya, quien estaba explicando el vínculo con el suspendido conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber.
Luego de que Ciper revelara intercambio de llamadas entre el parlamentario y el conservador, donde los diálogos revelan un pago de $1,7 millones, Araya recalcó que nunca recibió “un peso” del entonces conservador.
En el punto de prensa, el diputado republicano se refirió a otro “pinchazo” donde Yáber dice haber recibido de su parte algunos antecedentes sobre el diputado Manouchehri.
Es en ese momento que el parlamentario socialista se acercó para lanzarle un billete y decirle: “Ahí tiene plata si quiere“.
