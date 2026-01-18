SUSCRÍBETE POR $1100
    Armada realizó complejo operativo de rescate de 47 personas en Punta de Parra

    Personal de la Armada compartió registros de un operativo de rescate de 47 personas que se encontraban atrapados por las llamas en Punta de Parra.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante la jornada, funcionarios de las Policía Marítima, dieron a conocer imágenes de un operativo marítimo en la localidad de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, en medio de los incendios que afectan a las regiones del Ñuble y Biobío.

    Tras recibir un llamado de auxilio de 47 personas se encontraban aisladas producto de las llamas que afectaban al sector.

    La situación de emergencia obligó a desplegar un operativo marítimo para poder evacuar a los afectados y trasladarlos a Talcahuano y Lirquén.

    Más sobre:Punta de ParraArmadaRescateIncendios Forestales

