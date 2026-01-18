Armada realizó complejo operativo de rescate de 47 personas en Punta de Parra

Durante la jornada, funcionarios de las Policía Marítima, dieron a conocer imágenes de un operativo marítimo en la localidad de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, en medio de los incendios que afectan a las regiones del Ñuble y Biobío.

Tras recibir un llamado de auxilio de 47 personas se encontraban aisladas producto de las llamas que afectaban al sector.

La situación de emergencia obligó a desplegar un operativo marítimo para poder evacuar a los afectados y trasladarlos a Talcahuano y Lirquén.