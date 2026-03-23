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Así fue el choque del avión de Air Canada con un carro de bomberos en aeropuerto de Nueva York
Cámaras de seguridad dan cuenta del mortal accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, que dejó dos fallecidos y decenas de heridos.
Por
Pablo Gándara
23 MARZO 2026
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Accidente aéreo
Air Canada
Aeropuerto de Nueva York
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