Así fue el recorrido del mapache que se viralizó tras desmayarse por intoxicarse con alcohol

El inusual incidente fue compartido por un refugio de animales, ubicado en el condado de Hanover, quienes ayudaron al ladrón enmascarado a recuperarse, luego de que un trabajador de la tienda lo encontró tirado inconsciente en el baño.

Se desconoce cuánto bebió, pero dejó varias botellas abiertas y otras rotas por el pasillo de la licorería.

La historia se dio a conocer recién el martes, luego de que el refugio de animales publicó un comunicado donde aseguran que “después de unas horas de sueño y cero signos de lesión, fue liberado a salvo de vuelta a la naturaleza”, donde además compartieron imágenes del incidente.

Sin embargo, durante esta jornada, la licorería reveló el recorrido del mapache, que fue registrado por las cámaras de seguridad del local.