Así fue el rescate de uno de los pescadores desaparecidos tras naufragio en Magallanes
Embarcaciones particulares en coordinación con la Gobernación Marítima de Puerto Williams, lograron ubicar a Juan Andrés Rojas Casco, integrante de la Moto Nave “Ana Belén”, siniestrada desde el pasado 21 de agosto.
En el video se puede ver al tripulante que fue hallado en primera instancia por pescadores de la zona, cuando se encontraba en una roca en las cercanías de Bahía Sea.
Desde el Helicóptero de la Gobernación Marítima de Puerto Williams, se lanzó un rescatista que lo ayudó a nadar a la lancha de rescate, donde recibió los primeros auxilios médicos.
Las labores de búsqueda se mantienen activas en el área para dar con el paradero del resto de la tripulación, en el mismo sector donde previamente fueron hallados restos los otros náufragos.
En la zona continúan desplegados medios de superficie y aeromarítimos que, desde primeras horas de esta jornada, apoyan las tareas de búsqueda y rescate.
